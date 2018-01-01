الأهلي السعودي يرغب في ضم مدافع ليفربول السابق

هل سيتوصل الأهلي السعودي لاتفاق مع فنربخشة لضم مدافعه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أبدت إدارة نادي أهلي جدة، اهتمامها بالسلوفاكي مارتن سكرتل، مدافع فريق فنربخشة التركي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

سكرتل كان لاعبًا في فريق ليفربول الإنجليزي خلال الفترة من 2008 حتى 2016، حيث شارك معه في 242 مباراة.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي بدأت في مخاطبة فنربخشة التركي، ولكن لم يصلوا لاتفاق بعد.

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وينتهي عقد المدافع السلوفاكي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، والانتقال له بنهاية الموسم بشكل حر.

ويحمل سكرتل شارة قيادة منتخب سلوفاكيا، حيث شارك معه في أكثر من 103 مباراة دولية.