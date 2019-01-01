الأهلي السعودي يدرس ضم لاعب صانع ألعاب بدلًا من البوسني زوكانوفيتش

من أجل البحث عن صانع ألعاب أجنبي لضمه للفريق في يناير

قالت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي السعودي إلى إدارة النادي بالتعاون مع المدير الفني كريستيان جروس ترغب في ضم صانع ألعاب جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وبحسب التقارير فأن الفطرة داخل النادي حاليًا وبشكل جدي صرف النظر عن جلب مدافع أجنبي بديلا للبوسني زوكانوفيتش، والتعاقد مع لاعبين محليين في خط الدفاع.

ويأتي هذا التوجه من قبل الإدارة من أجل البحث عن صانع ألعاب أجنبي لضمه للفريق في يناير حيث جاء ذلك بعد التشاور مع مدرب الفريق جروس.

التقارير أكدت أن المدير الفني السويسري أبدى رضاه عن المستويات التي يقدمها المدافعون الحاليون، رغم أن الإدارة عرضت عليه إعادة المدافع البرازيلي سانتوس.

وبحسب صحيفة "الوطن" فأن الأهلي اقترب من إنهاء صفقتين لمدافعين دوليين فيما بدأت التحركات للبحث عن صانع ألعاب.

أخبار الدوري السعودي: الأهلي يستهدف التعاقد مع صانع ألعاب بدلاً من زوكانوفيتش

الجدير بالذكر أن الأهلي يحتل المرتبة الثالثة بدوري كاس الأمير محمد بن سلمان برصيد ـ20 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، والنصر والوصيف بذات الرصيد.