الأهلي السعودي يخاطب اتحاد الكرة لحفظ حقوقه في البطولة العربية

الراقي تعادل أمام الوصل الإماراتي في الذهاب ويكفيه التعادل السلبي في الإياب للتأهل

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار أداء طاقم حكام مواجهة الأهلي السعودي أمام الوصل الإماراتي بذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، استياء مجلس إدارة الراقي، متهمًا إياه بالتأثير على نتيجة المباراة.

اللقاء أداره طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا، ومعاونة تحسين السادات وأحمد حسام، لكن طالته اتهامات التغاضي عن عدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الأهلي.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لكل منهما، على ملعب زعبيل بالإمارات.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة الراقي تعتزم إرسال خطابًا عاجلًا للاتحاد السعودي بشأن أداء طاقم التحكيم، وللمطالبة بالحرص على ضرورة اختيار طواقم تحكيم مميزة بداية من لقاء الإياب، لعدم إهدار حقوق الأندية بالبطولة.

يذكر أن لقاء الإياب من المقرر أن يقام في 25 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويكفي الراقي التعادل السلبي لخطف بطاقة التأهل لنصف النهائي.