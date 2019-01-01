لوكاس ليما لجمهور الأهلي: في معقل الأسود سنحقق أهدافنا
أكد البرازيلي لوكاس ليما؛ محترف الأهلي السعودي، على شعوره بالفخر للعب للراقي، واصفًا إياه بأحد أعظم الأندية في العالم.
البرازيلي انضم لصفوف النادي الجداوي خلال الميركاتو الصيفي المنقضي قادمًا من نانت الفرنسي بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
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وكتب ليما، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "الشكر للرب على كل شيء فعله لي في حياتي، والآن موعد تمثيل الأهلي أحد أعظم الأندية في العالم وصاحب الجمهور المميز والعظيم".
وأضاف: "متأكد أن معًا سنحقق أهدافنا، أشكر كل من حوّل حلمي لحقيقة، أنا الآن واحد منك في معقل الأسود".
Thanks God for everything that you’re doing in my life! Now its time to represent @alahliclub.sa, one giant club with a special, fanatic and passionate supporters! Im sure that together we will achieve our objectives! Thanks all my staff @un1que_football for the great work on this deal, specially to @nick.arcuri76 and my brother @luizcardosoo that made this dream come true. Lets go 👊🏽💪🏽 أنا الآن واحد منكم.. في معقل الأسود! 🦁💚
ليما خاض أول أمس السبت، أول لقاء له بقميص الراقي أمام ضمك وديًا، وانتهت المباراة بفوز رفاق ليما بثنائية مقابل هدف وحيد.
ومن المنتظر أن يخوض اللاعب أول لقاء رسمي له مع الأهلي في 14 من الشهر الجاري أمام الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.