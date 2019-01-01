المولد عن خروجه أمام ضمك: هتاف الجمهور ضدي كان مؤذيًا

اللاعب غضب وطلب التغيير ليتجه لغرف خلع الملابس على الفور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج سعيد المولد؛ لاعب الأهلي السعودي، مضطرًا غاضبًا خلال مواجهة ضمك الودية، بعد هتاف الجمهور الحاضر للقاء ضده.

مجلس الراقي فتح المباراة أمام جماهيره مجانًا، لتقام مساء أمس السبت، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

وبعد مرور النصف ساعات الأولى من اللقاء، طالب اللاعب، مديره الفني الكرواتي برانكو، بالخروج لينزل يزيد البكر بدلًا منه، ويرفض المولد الجلوس على مقاعد البدلاء ويدخل لغرف خلع الملابس على الفور.

سعيد المولد كان في حالة غضب كبيرة بعد خروجه مستبدلاً أمام ضمك🧐

(📽: @swsynbd) pic.twitter.com/mrIHR5QLwa — موقع قول السعودي (@GoalSA) September 7, 2019

وأوضح المولد الواقعة، في تصريحاته لصحيفة طالرياضية"، قائلًا: "طلبت من المدرب التغيير، أولًا لأن المباراة تجريبية، وثانيًا لأن الجمهور الحاضر قليل وصوته مسموع بشكل مؤذٍ".

وأضاف: "ثالثًا لأنني لا أريد أن يستمع ضيوفنا من نادي ضمك إلى مثل هذه الشتائم الصادرة من مدرج الأهلي".

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يذكر أن اللقاء انتهى بفوز الأهلي بثنائية سجلها مصطفى بصاص ودجانيني، مقابل هدف وحيد.

ويستعد الراقي لاستئناف مبارياته بدوري دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما ضمك يعود بمواجهة الاتحاد في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.