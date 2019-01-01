بحضور جماهيره مجانًا - الأهلي يهزم ضمك بثنائية وديًا

الراقي استقبل هدفًا مبكرًا وتمكن من العودة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق الأهلي السعودي الفوز أمام ضمك وديًا بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

الراقي فتح الملعب أمام جماهيره لحضور اللقاء مجانًا، بجانب حضور أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة.

وبدأت كتيبة الكرواتي برانكو، اللقاء بتشكيل مكون من: ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد الخبراني، محمد بصاص، لوكاس ليما، حسين المقهوي، نوح الموسى، علي الأسمري، سلمان المؤشر، مصطفى بصاص، ودجانيني تفاريس.

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ومع انطلاق المباراة، فاجأ الضيوف أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة السادسة، ليضطر برانكو لإجراء أولى التغييرات في الدقيقة 31 بنزول يزيد البكر وخروج سعيد المولد.

وفي الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، عادل الراقي النتيجة بهدف مصطفى بصاص، ليخرج الفريقان متعادلان بشوط اللقاء الأول.

مع بداية الشوط الثاني، خرج سلمان المؤشر ونزل حسين عبد الغني بدلًا منه، وخرج المسيليم ونزل باسم العطا الله، وكذلك بصاص ونزل خالد البركة.

وقبل نهاية المباراة بـ20 دقيقة، أحرز دجانيني هدف الفوز للأهلي، وأُجري بعدها التغيير الأخير بخروج المقهوي ونزول فراس الغامدي.

يذكر أن الأهلي يستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما ضمك يعود بمواجهة الاتحاد في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.