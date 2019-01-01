إدارة الأهلي السعودي تُسابق الزمن لضم صانع ألعاب قبل نهاية الميركاتو

إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تفاضل حاليًا بين أكثر من أسم

ماجد جزر

يبحث مسؤولي نادي الأهلي السعودي حسم ملف التعاقد مع لاعب جديد في مركز صناعة اللعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية والتي تنتهي بنهاية شهر أغسطس الجاري.

تقارير مقربة من الراقي قالت أن إدارة الأهلي برئاسة أحمد الصائغ تفاضل حاليًا بين أكثر من أسم لضمهم للفريق قبل يوم 31 من شهر أغسطس.

ومن المنتظر أن يتم التعاقد مع صانع ألعاب خلال أيام ليحل أحدهم بديلا عن اللاعب دانييل أليكسيش لاعب خط الوسط الصربي الذي تم إبعاده عن المشاركة مع الفريق بعد مباراة العدالة في الجولة الأولى لمسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأمل مسؤولي الراقي في ضم لاعب مميز في هذا المركز بعد حالة النقد التي تعرض لها المسؤولين، عقب الخروج الآسيوي أمام الهلال والتعادل في المباراة الأولى بالدوري أمام نادي العدالة.

وفي نفس الإطار، ستوافق إدارة النادي الأهلي على العرض الرسمي الذي وصل للاعب أليكسيش بالانتقال إلى نادي غوزتيبي التركي بعد أن تم إبعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق مؤخرًا وينتظر أن يتم الإعلان بشكل رسمي خلال اليومين المقبلين.