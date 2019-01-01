فيديو - الصائغ وجمهور الأهلي يدعمون مرضى السرطان قبل لقاء ضمك

الراقي يستعد لعودة الدوري بملاقاة ضمك وديًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حرص أحمد الصائغ؛ رئيس النادي الأهلي السعودي، على دعم أطفال مرضى السرطان، خلال اللقاء الودي أمام ضمك.

الراقي استغل فترة التوقف الدولي، ليطمئن على جاهزية لاعبيه بمواجهة ضمك، اليوم السبت، على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

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واحتشد الجمهور في مدخل الاستاد رفقة الصائغ للهتاف لأطفال مرضى السرطان من جمعية "ساند".

🎥 #فيديو_الرياضية|

أحمد الصائغ رئيس النادي الأهلي وجماهير الفريق مع أطفال جمعية ساند لدعم أطفال مرضى السرطان قبل مواجهة ضمك الودية.. pic.twitter.com/18g4C2y6kg — صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) September 7, 2019

يذكر أن الأهلي يستأنف مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة الوحدة في 14 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الثالثة.

أما ضمك يعود بمواجهة الاتحاد في 13 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن الجولة الثالثة أيضًا.