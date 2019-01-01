عواقب هزيمة الوحدة مستمرة - إقالة الطويرقي وشلية من الأهلي

خطوات من الصائغ وبن مشعل لتصحيح المسار

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لا يزال مجلس إدارة الأهلي السعودي برئاسة أحمد الصائغ، بالتشاور مع الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، يتخذون قرارات لتصحيح الأوضاع بالفريق عقب هزيمة الوحدة.

الراقي تلقى الهزيمة أمس السبت، أمام الوحدة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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عقب الهزيمة على الفوز، كان الكرواتي برانكو؛ المدير الفني للفريق، أول الضحايا، حيث تمت إقالته بقرار من بن مشعل، أخبر به الجهاز الإداري بالفريق.

واستمرارًا لعواقب الهزيمة، قررت إدارة النادي الجداوي كذلك إعفاء ماجد الطويرقي؛ مدير الكرة، ومحمد شلية؛ إداري الفريق، من منصبيهما.

يذكر أن الأهلي فقد خمس نقاط خلال ثلاث مباريات خاضها حتى الآن بمشواره بالدوري، ليحتل المركز السابع في جدول الترتيب، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة.