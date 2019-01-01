ورطة في الأهلي تتسبب في تأخر الإعلان الرسمي عن إقالة برانكو

لم يتم توقيع فسخ تعاقد الكرواتي مع الراقي بعد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يتم حتى الآن الإعلان عبر الحسابات الرسمية للنادي الأهلي السعودي عن إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، رغم اتخاذ أحمد الصائغ؛ رئيس النادي، والأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة، القرار.

الجهاز الإداري للراقي أكد أن بن مشعل أخبره عقب لقاء الوحدة أول أمس السبت، بإقالة الكرواتي بعد تلقي الهزيمة في المباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

برانكو يكشف: حتى الآن لم يخبرني مجلس الأهلي بالإقالة

ووفقًا لصحيفة "عكاظ" فإن مجلس الأهلي يواجه أزمة في توفير 8 ملايين ريال قيمة الشرط الجزائي لبرانكو، بجانب توفير موارد مالية أخرى للتعاقد مع مدرب أجنبي آخر بمساعديه.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن تأخر الإعلان الرسمي عن الإقالة جاء بسبب عدم توفير السيولة المالية اللازمة حتى الآن، لفسخ التعاقد بشكل رسمي، إلا أن الإدارة تواجه ضغوطًا من الجماهير بسرعة إنهاء الأمر، مطالبة بضرورة تصحيح الأوضاع حتى يتمكن الفريق من المنافسة على لقب الدوري.

جبان وبلا شخصية؟ إذًا ابتعد عن الكبار - أسباب إقالة برانكو

يذكر أن الأهلي تحت قيادة برانكو خسر خمس نقاط خلال أول ثلاث مباريات له بالدوري، ليجمع أربعة فقط، رغم أنه كانت أمامه فرصة للتساوي في النقاط مع متصدري جدول الترتيب حال الفوز أمام الوحدة.

وتسبب الكرواتي كذلك في وداع الراقي لدوري أبطال آسيا بالهزيمة أمام الهلال السعودي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16.