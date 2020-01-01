دوري أبطال أفريقيا

بعد إصابته مع منتخب بلاده .. أليو ديانج يوضح هل يغيب عن النهائي الإفريقي؟

كتبت | زهيرة عادل
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أليو ديانج الأهلي الوداد دوري أبطال أفريقيا
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اللاعب سقط مصابًا خلال مواجهة مالي أمام ناميبيا

سقط المالي أليو ديانج؛ لاعب الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ناميبيا، ليقلق جماهير القلعة الحمراء عليه قبل المباراة المصيرية بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

اللاعب سقط أرضًا خلال المباراة في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي مع لاعب الخصم إلا أنه حاول استئناف اللعب بعدها، لكنه لم يستطع ليخرج في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

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    ونجح منتخب بلاده في الفوز بالمباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى ويتأهل لنهائيات البطولة.

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    وبعد عديد الرسائل من جمهور الشياطين الحمر، خرج ديانج ليطمئن الجماهير عليه، مؤكدًا أنه بخير، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بخير، لا مشكلة، شكرًا على قلقكم عليّ".

    اللاعب المالي من المقرر أن ينتظم في مران الأهلي بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لنهائي إفريقيا، المقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري، أمام الزمالك، على استاد القاهرة الدولي.

    وكان المارد الأحمر قد تأهل بعد الفوز أمام الوداد المغربي في قبل النهائي بثنائية نظيفة ذهابًا، وثلاثية مقابل هدف وحيد إيابًا.

    أما الفارس الأبيض فجاء صعوده على حساب الرجاء المغربي، بهزيمته برباعية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

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