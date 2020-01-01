بعد إصابته مع منتخب بلاده .. أليو ديانج يوضح هل يغيب عن النهائي الإفريقي؟

اللاعب سقط مصابًا خلال مواجهة مالي أمام ناميبيا

سقط المالي أليو ديانج؛ لاعب الأهلي المصري، أمس الثلاثاء، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ناميبيا، ليقلق جماهير القلعة الحمراء عليه قبل المباراة المصيرية بنهائي دوري أبطال إفريقيا.

اللاعب سقط أرضًا خلال المباراة في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي مع لاعب الخصم إلا أنه حاول استئناف اللعب بعدها، لكنه لم يستطع ليخرج في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

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ونجح منتخب بلاده في الفوز بالمباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى ويتأهل لنهائيات البطولة.

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وبعد عديد الرسائل من جمهور الشياطين الحمر، خرج ديانج ليطمئن الجماهير عليه، مؤكدًا أنه بخير، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أنا بخير، لا مشكلة، شكرًا على قلقكم عليّ".

Très content pour ma première avec l’équipe nationale senior du 🇲🇱🦅et la qualification également à la can 👏🏽🤲🏽Hamdollah,bravos les gars 👏🏽💪🏽,je vais bien aussi Dieu merci merci de vous inquiétez pic.twitter.com/2cSy407Qz9 — Dieng Aliou (@DiengAliou8) November 17, 2020

اللاعب المالي من المقرر أن ينتظم في مران الأهلي بعد غدٍ الخميس، استعدادًا لنهائي إفريقيا، المقرر إقامته في 27 من الشهر الجاري، أمام الزمالك، على استاد القاهرة الدولي.

وكان المارد الأحمر قد تأهل بعد الفوز أمام الوداد المغربي في قبل النهائي بثنائية نظيفة ذهابًا، وثلاثية مقابل هدف وحيد إيابًا.

أما الفارس الأبيض فجاء صعوده على حساب الرجاء المغربي، بهزيمته برباعية مقابل هدف وحيد، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.