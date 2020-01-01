"لقد نفد صبرنا" .. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية

مجلس الخطيب لم يعد يتحمل التجاوزات في حقه

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الإثنين، خطابين إلى اتحاد الكرة المصري واللجنة الأولمبية، بشأن الشكاوى التي قدمها ضد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك.

مجلس القلعة الحمراء كان قد قدم أكثر من شكوى ضد رئيس القلعة البيضاء في ظل تجاوزاته ضد الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة، عبر قناة الزمالك، بجانب تعديه على حقوق الأهلي في لقب نادي القرن الإفريقي.

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وطالب الأهلي في خطابه إلى اتحاد الكرة تحديد موقفه بشكل نهائي من الشكاوى العديدة التي تقدم بها طوال الفترة الماضية ضد تجاوزات رئيس الزمالك، ولم يتم البت أو التحقيق فيها حتى الآن لأسباب غير معروفة، على حد قول بيان مجلس الخطيب.

وتابع بيان المجلس: "شددت إدارة النادي في خطابها على أن الأهلي نفد صبره تجاه ما يحدث من خروج عن كل قواعد الأخلاق الرياضية، وأن اتحاد الكرة لم يبت في الشكاوى المدعومة بالمستندات ولم يبرر أسباب ذلك لا شفاهية ولا كتابة، وطلبت إدارة النادي ردًا نهائيًا إما بالبت في الشكاوى أو إعلان التنحي عن مناقشتها، وبعدها سيقوم الأهلي باتخاذ كافة الإجراءات التي تكفلها القوانين واللوائح الدولية، لإيقاف وردع رئيس نادي الزمالك الذي يتجاوز ويسب ويشتم ويخوض في الأعراض دون حسيبٍ أو رقيب".

أما فيما يخص خطاب اللجنة الأولمبية، فأوضح البيان: "طلبنا تحديد موقفها من الشكاوى التي تكررت عدة مرات طوال الشهور الماضية ضد رئيس نادي الزمالك، وتجاوزاته البعيدة عن كل قواعد الأخلاق والتي تهدم المجتمع المصري سواءً بالألفاظ الخارجة التي تأتي على لسانه أو بالسب والاتهامات الباطلة التي يوزعها عبر وسائل الإعلام.

واختتم البيان: "وطلب النادي من اللجنة الأوليمبية سرعة الرد والإفادة عن مصير شكواه ، تمهيدًا لاتخاذ كل الإجراءات التصعيدية وفقًا لما ينص عليه الميثاق الأوليمبي واللوائح الدولية".