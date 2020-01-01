للتحريض على الفتنة .. المجلس الأعلى للإعلام يحقق مع قناتي الأهلي والزمالك

محمود الخطيب ومرتضى منصور تقدما بأكثر من بلاغ ضد بعضهما

أعلن المجلس الأعلى للإعلام، رسميًا اليوم الخميس، فتح تحقيق عاجل في التجاوزات التي صدرت من قناتي الأهلي والزمالك، خلال الفترة الماضية.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كان قد تقدم بعدة بلاغات ضد مرتضى منصور؛ رئيس القلعة البيضاء، لتجاوزاته ضد أعضاء المجلس عبر قناة ناديه، منها بلاغات للنائب العام واتحاد الكرة واللجنة الأولمبية والمجلس الأعلى للإعلام. (طالع التفاصيل)

ورد مجلس القلعة البيضاء بإعلان تقدمه بشكوى رسمية ضد قناة القلعة الحمراء إلى النائب العام، بعد إذاعة حلقة خصصت للرد على تجاوزات مرتضى. (طالع التفاصيل)

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نص بيان المجلس الأعلى للإعلام جاء كالتالي:

يتابع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حالة الشحن والتراشق اللفظي بين كلًا من الناديين الأهلي والزمالك عبر قناتيهما الفضائيتين، والتي زادت حدتها خلال الساعات الماضية وانتقالها إلى جمهور الناديين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويوضح المجلس أنه قد تلقّى عدة شكاوى من رئيسا مجلس إدارة الناديين بشأن ما تم بثه على قناتي الناديين الفضائيتين ، وقد قرر المجلس فتح تحقيق في تلك الشكاوى واستدعاء الممثل القانوني لكلٍ من القناتين لسماع إيضاحاتهما يوم الأحد الموافق 14/6/2020 بمقر المجلس.

ويهيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية الحفاظ على القيم وأصول المهنة وأخلاقياتها فيما يتم بثه من محتوى، وعدم بث أي مواد إعلامية من شأنها التحريض على إثارة الفتنة أو الاحتقان بين جماهير الرياضة في مصر أو الإضرار بالمجتمع.

ويؤكد المجلس أنه سيتخذ إجراءات رادعة بشكل فوري ضد أي صحيفة أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني يُخالف المعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو كود الصحافة والإعلام الرياضي، وسيكون من بين هذه الإجراءات وبشكل فوري منع بث المواد أو البرامج المخالفة وكذلك حجب المواقع الإلكترونية المخالفة.