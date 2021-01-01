ميدو يسخر من علي لطفي وتقليص عقوبة الشناوي

علي لطفي شارك في المباراة الأولى له مع الأهلي بالموسم الجاري أمام المقاولون

سخر أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك الأسبق، من أداء علي لطفي؛ حارس مرمى الأهلي المصري، خلال مواجهة المقاولون العرب، ومن قرار اتحاد الكرة ضد محمد الشناوي؛ حارس مرمى الأحمر.

لطفي خاض المباراة الأولى له بالموسم الجاري أمام ذئاب الجبل، لكنه استقبل هدفين خلال شوط المباراة الأول، قبل أن يتمكن فريقه من العودة والفوز بثلاثية، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد اداء علي لطفي في الشوط الاول انباء عن تخفيض عقوبة الشناوي لنص ماتش".

المزيد من الفرق

بعد اداء علي لطفي في الشوط الاول انباء عن تخفيض عقوبة الشناوي لنص ماتش — Mido (@midoahm) January 21, 2021

لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد أصدر قبل أيام عقوبة على الشناوي بالإيقاف لأربع مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه، على إثر سلوكه غير الرياضي تجاه حكم مواجهة فريقه أمام البنك الأهلي، بالجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وبالأمس أعلن اتحاد الكرة بعد اجتماعه تقليص العقوبة لمباراة واحدة، ورفع الغرامة المالية، يتعرض الاتحاد لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إصدار مجلس الزمالك بيانًا رسميًا للاعتراض. (طالع التفاصيل)

يذكر أن الفوز أمام المقاولون رفع رصيد الشياطين الحمر إلى النقطة 20 في صدارة جدول الترتيب مؤقتًا، لحين خوض الأبيض مباراة هذه الجولة، إذ أن رصيده 19 نقطة.