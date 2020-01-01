هل يعود للزمالك أم ينتقل للأهلي؟ محمد إبراهيم يُجيب

لاعب مصر المقاصة يتحدث عن مستقبله

استبعد محمد إبراهيم لاعب وسط مصر المقاصة عودته لناديه الزمالك في الفترة الحالية، مرحبًا في نفس الوقت بالانتقال لصفوف الأهلي ، ذلك خلال تصريحاته لبرنامج "نمبر وان" المذاع على فضائية النهار المصرية.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا رحل عن الفريق الأبيض باتجاه مصر المقاصة خلال سوق الانتقالات الصيفي الماضي، وقد لعب 10 مباريات في الدوري المصري هذا الموسم صنع خلالهم هدف واحد.

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إبراهيم تحدث عن مستقبله مستبعدًا العودة لناديه، بقوله "أعتقد أن عودتي للزمالك في الوقت الحالي صعبة للغاية، لأسباب لا أريد الحديث عنها أو كشفها حاليًا".

أضاف "أتعرض للهجوم من "حملات إلكترونية" لأسباب لا داعي لذكرها، لا أحظى بقبول لدى جماهير السوشيال ميديا، هدفي الآن هو العودة لمنتخب مصر ومساعدة المقاصة على الوصول للمربع الذهبي حال استئناف الدوري".

وحين سُئل إبراهيم عن إمكانية انتقاله للنادي الأهلي، خاصة في ظل الحديث عن ذلك، قال "كل شيء وارد"، قبل أن يتحدث عن لعبه دور البديل لعبد الله السعيد قائلًا "لا أحب أن أكون بديلًا لعبد الله السعيد، لست أقل منه، أحب اللعب بجانبه".