الزمالك: قلقون من حكم القمة "الأهلاوي"، وخسرنا 10 ألقاب بسبب الحكام

اتحاد الكرة أعلن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك

أبدى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك قلقه من الحكم أمين عمر الذي عينته لجنة الحكام في الاتحاد المصري لإدارة مباراة القمة أمام الأهلي مساء غدٍ الإثنين في الدوري المصري.

الأهلي والزمالك طالبا اتحاد الكرة بإسناد اللقاء إلى حكام أجانب لكن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة مؤقتًا رفض تمامًا وأصر على غلق صفحة وجود الحكام الأجانب في الدوري المصري.

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عبد الله تحدث لقناة صدى البلد مؤكدًا أن الحكم أمين عمر ووالده وعائلته جميعًا تُشجع النادي الأهلي، ومشيرًا إلى أن خلافًا بين والده ووجيه أحمد رئيس لجنة الحكام أدى لإسناد إدارة اللقاء له.

إذ قال "أعتقد أن هناك خلافًا بين وجيه أحمد وأمين عمر، لأنه يعلم أن الحكم أهلاوي ووالده أهلاوي ورغم ذلك وضعه حكمًا لتلك المباراة، أنا قلق من الأخطاء البشرية التي تسير في اتجاه واحد".

تابع "أنصح الحكم بعدم تناول الكثير من الأكل على الإفطار وأن يكون قريبًا من الكرة ويستمع جيدًا لحكام الفيديو، لأننا مللنا من الأخطاء التي لا تكون إلا ضد الزمالك. وأقول لوجيه أحمد أن حكام مصر الأفضل في العالم ولا اعتراض عليهم لكن كان عليك أن ترحم أمين عمر من هذا الضغط وألا تختاره لإدارة تلك المباراة".

أضاف "تعبنا من الأخطاء البشرية التي لا تكون سوى ضد الزمالك، ومللنا من الحديث حول أن الأخطاء جزء من متعة الكرة. اعتراض الأهلي على الحكام؟ لا علاقة لنا بالأهلي ونحترمه تمامًا، لكننا نشعر بالقلق من أمين عمر لأنه ووالده يُشجعان الأهلي ويُعلنان ذلك صراحة عبر السوشيال ميديا".

أتم "الزمالك خسر العديد من البطولات بسبب الأخطاء البشرية التي تكون ضده، خسرنا أكثر من 10 ألقابًا للدوري بسبب تلك الأخطاء البشرية من الحكام والتي أكرر أنها لا تكون سوى ضد الزمالك".

يُذكر أن الزمالك يتقدم على الأهلي في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بـ4 نقاط، لكنه لعب مباراتين إضافيتين.