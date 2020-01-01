بلاغ ودعوى قضائية .. الأهلي يتحرك بعد تعدي الزمالك على لقب "نادي القرن"

أول تحرك رسمي من مجلس الخطيب للحفاظ على لقبه الإفريقي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اتخاذ بعض الإجراءات القانونية ضد تصرفات مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور؛ تجاه لقب "نادي القرن الإفريقي".

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كان قد منح القلعة الحمراء لقب "نادي القرن الإفريقي" عام 2000 في عهد المايسترو صالح سليم، لكن مسؤولي الأبيض يروا أن ناديهم هو الأحق باللقب.

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وقام مرتضى منصور بتعليق لافتة على بوابات القلعة البيضاء، كتب عليها: "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، موضحًا أنه قدم كافة المستندات التي تثبت أحقية ناديه باللقب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مجلس الخطيب أصدر قرارًا خلال اجتماعه، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، بتقديم شكوى إلى وزير الرياضة أشرف صبحي، ضد تصرفات الأبيض، إذ جاء نص القرار:

اعتماد توصية اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات التالية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للنادي وردع كل من تسول له نفسه التعدي عليها:

أ‌- التقدم بشكوى إلى وزير الشباب والرياضة لإزالة أسباب المخالفة بالتعدي على حقوق النادى الأهلي، باعتبار أنه المسؤول عن التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها، وفق ما تنص عليه المادة (1) من القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة.

ب‌- التقدم ببلاغ رسمي إلى جهات التحقيق المختصة للتحقيق في التعدي على حق من الحقوق المحمية للنادي الأهلي والمنصوص عليها بقانون حماية الملكية الفكرية.

ت‌- إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المختصة عن الأضرار المادية التي لحقت بالنادى الأهلي واستثماراته وحقوقه التجارية نتيجة التعدي على لقبه وشعاره، الذى يعد أحد مكونات وعناصر استثماراته.