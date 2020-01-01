تقرير - تقليص عقوبات كأس السوبر المصري

الأهلي والزمالك اعتراضا على العقوبات ووصفاها بالقاسية

يتجه اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، لتقليص عقوبات لقاء كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، في ظل اعتراض الناديين.

الفارس الأبيض والمارد الأحمر التقيا في 20 من فبراير الماضي، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجار بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.

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وعلى خلفية هذه الأحداث، أصدرت لجنة الانضباط عدة عقوبات، على رأسها إيقاف الثنائي محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأحمر، وإمام عاشور؛ لاعب الأبيض، حتى نهاية الموسم. (طالع العقوبات)

وأوضح مصدر باتحاد الكرة لموقع "في الجول" المصري أن لجنة التظلمات بالاتحاد ستجتمع غدًا الإثنين لحسم مصير العقوبات، مشيرًا إلى أن هناك اتجاه لتقليص عقوبات الإيقاف لنهاية الموسم لتكون إيقافًا لثماني مباريات فقط، ومن عوقب بإيقاف ثماني مباريات، سيتم إيقافه أربع فقط.

يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد قرر تقديم شكوى رسمية ضد اتحاد الكرة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اعتراضًا على العقوبات. (طالع التفاصيل)

أما مجلس القلعة البيضاء فأعلن انسحابه من مسابقة الدوري، وبالفعل لم يحضر الفريق مباراته الأخيرة أمام الأهلي، ليتم احتسابه خاسرًا مع خصم ثلاث نقاط أخرى من رصيده في نهاية الموسم وتغريمه 200 ألف جنيه. (طالع التفاصيل)