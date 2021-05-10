فيديو | قمة محسن وساسي .. التعادل يحسم مواجهة الأهلي والزمالك

الفارس الأبيض يحافظ على فارق النقاط مع المارد الأحمر

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قمة ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول ورغم أنه سيطر عليه حالة من البطء من كلا الفريقين إلا أنه أتيحت أكثر من فرصة خطيرة للشياطين الحمر، وفرصة بثلاثة أرواح للفارس الأبيض، لكنه في الأخير جاء سلبيًا دون أهداف.

البداية كانت في الدقيقة الرابعة بعدما استلم مهاجم الأهلي محمد شريف الكرة على حدود منطقة الجزاء، لينفرد تمامًا بحارس المرمى محمد عواد إلا أنه سددها أرضية مرت بجوار القائم.

ورد الزمالك في الدقيقة 16 بتسديدة قوية من منتصف ملعب الأهلي بأقدام طارق حامد، كادت أن تخدع الحارس محمد الشناوي، لكنه تصدى لها، ثم خرجت إلى ضربة ركنية.

أخطر فرص الفارس الأبيض كانت بالدقيقة 21، حيث اخترق محمود عبد الرازق "شيكابالا" منطقة الجزاء من الجهة اليمنى، ثم سدد كرة رائعة، لكن الحارس الشناوي تصدى له، إلا أن الكرة ارتدت لأشرف بنشرقي، ليتصدى الحارس من جديد ثم ترتد لبنشرقي مرة أخرى، لكنها يبعدها الشناوي من جديد، حتى شتتها الدفاع الأهلاوي في الأخير.

وشهدت الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول، إهدار حسين الشحات؛ لاعب الأهلي، فرصة غريبة، بعدما مرر له محمد شريف تمريرة رائعة داخل منطقة الجزاء، ورغم أن الشحات مواجه تمامًا للمرمى إلا أنه استلم الكرة بشكل خاطئ، وسدد بجوار القائم.

أما الشوط الثاني فكان الأبيض أكثر استفاقة هجومية، لكن دون خطورة حقيقية في ظل تعامل الدفاع الأهلاوي، لكن سنحت بعض الفرص الخطيرة للمارد الأحمر.

في الدقيقة 66 من عمر المباراة، وعلى حدود منطقة الجزاء، استلم عمرو السولية؛ لاعب الأهلي، تمريرة خاطئة من فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، مررها إلى البديل صلاح محسن، لكن الأخير تسرع وسدد قوية فوق العارضة.

وتألق حارس الفارس الأبيض عواد في الدقيقة 67 أمام تسديدة قريبة المدى من محمد شريف، حولها إلى ضربة ركنية

وجاءت الانفراجة في الدقيقة 72، بعدما استلم صلاح محسن عرضية رائعة من وسط الملعب بأقدام عمرو السولية، وصلت إلى صلاح محسن خلف مدافعي الزمالك، لينطلق ويراوغ حارس المرمى، ثم يمرر الكرة في المرمى بسهولة.

واضطر حكم المباراة أمين عمر لاستشارة حكام الفيديو في صحة الهدف، بداعي التسلل، لكنه أشار بصحته بعدها.

ورد الزمالك في الدقيقة 80، بهدف التعادل بعدما مرر يوسف أوباما كرة من الجهة اليمنى إلى فرجاني ساسي على حدود منطقة الجزاء، ليسددها الأخير مباشرةً على يمين الحارس الشناوي، الذي اكتفى بمتابعة الكرة وهي تسكن شباكه.

وتصدى الحارس الشناوي بثبات لركلة حرة بالقرب من منطقة الجزاء، سددها إسلام جابر مباشرةً على المرمى.

بهذا التعادل يحافظ الزمالك على تصدره لجدول الترتيب من 45 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي الأهلي في الوصافة بـ41 نقطة من 19 مباراة.