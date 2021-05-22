رسميًا .. الأهلي يحتج على مشاركة سيف جعفر والزمالك يستفزه بتغريدة جديدة

اللاعب شارك أمام طلائع الجيش رغم إيقافه والأبيض يؤكد أحقيته ونهاية الإيقاف

أعلن النادي الأهلي المصري رسميًا اليوم السبت، تقدمه بمذكرة إلى اتحاد الكرة المصري احتجاجًا على مشاركة سيف فاروق جعفر؛ لاعب الزمالك، خلال مواجهة الفريق الماضية أمام طلائع الجيش، بداعي إيقافه في مسابقة مواليد 99.

اللاعب خاض بعض الدقائق في مواجهة الفريق الأول للفارس الأبيض أول أمس الخميس، أمام الجيش، ضمن الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز.

كيف بدأت الأزمة؟

في 11 من أبريل الماضي، تواجه الأهلي والزمالك في ختام مسابقة دوري الجمهورية مواليد 99، وعقب نهاية المباراة احتفل كلا الناديين بتتويجه باللقب، بعد تساوي النقاط.

أحدهما احتفل بداعي تفوقه في الأهداف، والآخر بداعي تفوقه في المواجهات المباشرة، مما دفع اتحاد الكرة لاتخاذ قرار بإقامة مباراة فاصلة في 26 من مايو الجاري.

لكن خلال احتفالات الفارس الأبيض تطاول عدد من لاعبيه على القلعة الحمراء ومسؤوليها، فعاقبتهم لجنة الانضباط بالإيقاف لثماني مباريات بمختلف البطولات، وهم: أحمد عيد – سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد.

وكان اللاعب ضمن الموقوفين في أزمة لقاء الأهلي والزمالك في ختام دوري الجمهورية في 11 من أبريل الماضي.

تفاصيل احتجاج الأهلي:

وجاءت تفاصيل المذكرة بحسب ما نشر الموقع الرسمي للقلعة الحمراء كالتالي:

أرسل النادي الأهلي صباح اليوم مذكرة لاتحاد الكرة يطالب فيها بتنفيذ اللوائح والقواعد المنظمة للبطولات المختلفة، وكذلك القرارات الصادرة عن لجنة الاستئناف.

وأكد النادي الأهلي على تمسكه بتنفيذ العقوبة المؤيدة من لجنة الاستئناف بإيقاف لاعبي الزمالك "أحمد عيد – سيف فاروق – عمر ياسر – يحيى مفتاح – سيف الدين سيد" مواليد 99، ثماني مباريات وغرامة مائة ألف جنيه؛ جراء قيامهم ببعض التجاوزات الأخلاقية عقب مباراة الأهلي والزمالك في "بطولة الجمهورية مواليد 99" والتي أقيمت في 11.4.2021 .. وعدم السماح لسالفي الذكر بالمشاركة في المباريات، وأن يبدأ عدد المباريات الموقوفين فيها بدءًا من المباراة الفاصلة بين الأهلي والزمالك مواليد ٩٩ والتي حدد اتحاد الكرة لها يوم 26 مايو الجاري موعدًا لإقامتها بملعب السكة الحديد، وبالتالي تصبح مشاركة اللاعب سيف جعفر في مباراة ناديه ضد طلائع الجيش في الدوري أمس الأول مخالفة للوائح والقوانين.

ويستند النادي في مذكرته التي أرسلها لاتحاد الكرة إلى عدة عوامل يأتي في مقدمتها البند الثاني من المادة الخامسة في لائحة المسابقات – الإنذارات والإيقافات – ونصه: اللاعب الموقوف لمباراة أو أكثر في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية لبطولات الجمهورية للشباب والناشئين سواء المقيد بها أو المصعد إليها يطبق عليه الإيقاف في نفس المسابقة الموقوف فيها ولا يحق له اللعب في أي مسابقة من مسابقات المراحل السنية، بطولات الجمهورية أو دوري القطاعات، إلا بعد إيقافه. فإذا انتهت المسابقة السنية الموقوف فيها اللاعب، فإنه يستكمل إيقافه في المسابقة المصعد إليها.

وفي ضوء قرار اتحاد الكرة الذي قرر إقامة مباراة فاصلة لتحديد بطل دوري ٩٩، هذا يؤكد ويعني أن المسابقة لم تنته. ولا يحق لأي من لاعبي الزمالك الموقوفين المشاركة في المسابقة المصعدين إليها إلا بعد تنفيذ الإيقاف في بقية مباريات المسابقة المقيدين بها والموقوفين فيها.

وفي ختام مذكرته جدد النادي تأكيده على أن مشاركة أي من هؤلاء اللاعبين يتنافى مع سلامة الموقف القانوني للمسابقة التي يشاركون فيها ما لم يتم تطبيق نص اللوائح الخاص بالإنذارات والإيقافات. النادي يتمسك بحقوقه المشروعة في المسابقة التي يشارك فيها بتطبيق اللوائح والقوانين، ولن يفرط في هذه الحقوق تحت أي ظروف وفق الأطر القانونية واللائحية.

الزمالك يسخر من احتجاج الأهلي:

من جانبه، علق الحساب الرسمي للقلعة البيضاء، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على البيان بسخرية، إذ نشر صورة اللاعب معلقًا: "سيف جعفر متاح للمباراة الثانية على التوالي".

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