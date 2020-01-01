اتحاد الكرة المصري يُعدل مواعيد القيد الشتوي ويُوقف سفر الفرق الرياضية

قرارات جديدة من اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة الاتحاد

عقدت اللجنة الثلاثية المسؤولة عن إدارة شؤون اتحاد كرة القدم المصري حتى موعد الانتخابات القادمة اجتماعها الأول واتخذت عدة قرارات أبرزها تعديل موعد القيد الشتوي.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد حل اللجنة السابقة برئاسة عمرو الجنايني وكلف أحمد مجاهد برئاسة اللجنة الجديدة، والتي تضم معه محمد الشواربي وأحمد حسام الدين عوض.

وقررت اللجنة في اجتماعها الأول تعديل موعد القيد الشتوي ليعود إلى شهر يناير، حيث سيبدأ في الأول منه وينتهي في اليوم الأخير.

المزيد من الفرق

كما اتخذت اللجنة قرارًا بالسماح للأندية إضافة 5 لاعبين لقائمة الفريق الأول مع فتح باب الإعارات لمواجهة الظروف الاستثنائية الخاصة بأزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وقرر اتحاد كرة القدم المصري كذلك صرف مستحقات الحكام المالية كاملة حتى نهاية الموسم الماضي، وإيقاف سفر الفرق الرياضية حتى اشعار آخر والاعتذار عن عدم المشاركة في أي بطولات ودية خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب جائحة كورونا.

وجاء ضمن القرارات كذلك تأجيل تشكيل جهازي المنتخبين مواليد 2003 و2006 إلى الجلسة المقبلة بعد دراسة السير الذاتية للمرشحين، وتكليف الدكتور مصطفى عزام بعرض موقف مشروع مركز المنتخبات الوطنية على اللجنة في اجتماعها المقبل، وتكليف وليد العطار المدير التنفيذي بعرض الهيكلة الإدارية للاتحاد خلال الاجتماع القادم.