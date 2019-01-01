بعد تأجيل مواجهة الأهلي، بيراميدز يطير للإمارات

النادي سيُسافر إلى دبي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر مسؤولو نادي بيراميدز المصري السفر للإمارات خلال مارس القادم لإقامة معسكر تدريبي هناك، عقب تأجيل مواجهة الأهلي في ثمن نهائي كأس مصر.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رسميًا تأجيل اللقاء الذي شهد تحديد موعده جدلًا كبيرًا في مصر، وقيل أن سبب التأجيل خطاب يطلب ذلك وصل الاتحاد صباح اليوم من الأمن المصري.

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وأفاد موقع كووورة أن خلو النادي من أي ارتباطات محلية خلال مارس القادم منحه الفرصة لإقامة معسكر تدريبي لمنح المدرب الجديد رامون دياز الفرصة للتعرف على اللاعبين بصورة أفضل وأقرب وتصحيح أخطاء الفترة الماضية.

ويُنهي المسؤولون في النادي حاليًا إجراءات السفر للإمارات، حيث سيستمر المعسكر التدريبي لمدة أسبوعين، على أن يتخلله بعض المباريات الودية مع عدد من الأندية الكبيرة في الدولة الخليجية.