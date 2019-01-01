7 مباريات - طريق الأهلي والزمالك وبيراميدز نحو لقب الدوري المصري

نستعرض المباريات المتبقية لثلاثي القمة لحسم البطل..

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

لم يتبق الكثير لمعرفة بطل الدوري المصري للموسم المشتعل 2018-2019، سبع جولات فقط على النهاية لحسم البطل وإسدال الستار على الصراع.

كانت العادة أن يتنافس الأهلي والزمالك فقط على اللقب كل موسم، لكن هذه المرة هناك منافس جديد هو بيراميدز، متصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 63 نقطة من 29 مباراة.

سيد عبد الحفيظ: المباريات جميعها صعبة للغاية لكننا نثق باللاعبين

فيما يحل المارد الأحمر ثانيًا بـ61 نقطة من 27 مباراة، يليه الفارس الأبيض بـ60 نقطة من 27 لقاء أيضًا.

ونستعرض في السطور التالية طريق كل فريق منهم نحو اللقب..

الأهلي:

طلائع الجيش × الأهلي - 1 مايو

النجوم × الأهلي - 5 مايو

الأهلي × سموحة - 11 مايو

المقاولون × الأهلي - لم يتحدد موعدها

الأهلي × إنبي - لم يتحدد موعدها

الإسماعيلي × الأهلي - لم يتحدد موعدها

الأهلي × الزمالك - لم يتحدد موعدها

لعبة الكراسي الموسيقية – من يحسم لقب الدوري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز؟



الزمالك:

الزمالك × وادي دجلة - 9 مايو

الزمالك × الإنتاج الحربي - 15 مايو

الداخلية × الزمالك - 12 مايو

الزمالك × الجونة - لم يتحدد موعدها

الزمالك × الإسماعيلي - لم يتحدد موعدها

حرس الحدود × الزمالك - لم يتحدد موعدها

الأهلي × الزمالك - لم يتحدد موعدها

بيراميدز (الوحيد من بينهم الذي يتبقى له خمس مباريات):

مصر المقاصة ×بيراميدز - 30 إبريل الجاري

بيراميدز × المصري البورسعيدي - 5 مايو

بيراميدز × وادي دجلة - 14 مايو

بيراميدز × النجوم - 25 مايو

حرس الحدود × بيراميدز - 5 يونيو