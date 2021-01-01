ثنائي الأهلي وهداف الوداد ضمن التشكيل المثالي للجولة الـ3 من دوري أبطال أفريقيا

الأهلي لم يُحقق الفوز فيما فعل الوداد

رغم فشله في تحقيق الفوز واكتفائه بالتعادل 2-2 مع فيتا كلوب على ملعبه في القاهرة، استطاع الأهلي المصري حجز مكانين في التشكيل المثالي للجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

موقف حامل اللقب أصبح معقدًا في مجموعته، ولم يكن منافسه الأزلي "الزمالك" أفضل حالًا بخسارته أمام الترجي في تونس، فيما استطاع الوداد هزيمة حوريا في المغرب وحقق مولودية الجزائر انتصارًا ثمينًا خارج ملعبه على تونجيث السنغالي.

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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن التشكيل المثالي للجولة الثالثة وضد ضم هداف الوداد أيوب الكعبي الذي سجل هدفًا رائعًا في مباراة الأمس، وكذلك زميله وليد الكرتي، وتضمن التشكيل كذلك نجم الترجي محمد بن رمضان.

ثنائي الأهلي محمد هاني ومحمد مجدي أفشة تواجدا في التشكيل المثالي، والذي ضم كذلك مدافع مولودية الجزائر "معاد حداد" ومدافع شباب بلوزداد "شمس الدين نساخ".

وضم التشكيل كاملًا كلًا من:

حراسة المرمى: سيمون أموسولا (مازيمبي).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي) – معوض حداد (مولودية الجزائر) - شمس الدين نساخ (شباب بلوزداد) - ليلي لاكاي (صن داونز).

الوسط: وليد الكرتي (الوداد) – محمد بن رمضان (الترجي) – نكوسينجيفيلي نجكوبو (كايزر شيفز).

الهجوم: أيوب الكعبي (الوداد) – ماكابي ليبو (مازيمبي) – محمد مجدي قفشة (الأهلي).

🇨🇩 فيتا كلوب

🇪🇬 الأهلي

🇲🇦 الوداد

🇹🇳 الترجي

🇿🇦 كايزر شيفس

🇿🇦 ماميلودي صنداونز

🇩🇿 مولودية الجزائر

🇩🇿 شباب بولزداد



8️⃣ فرق 6️⃣ بلاد 1️⃣ تشكيل مثالي! 🔝



إليكم تشكيل الجولة الثالثة من دوري أبطال إفريقيا. 🔥#TotalCAFCL | @ESTunis1919 | @WACofficiel | @mcalgerdoyen pic.twitter.com/ZaHhwCbLvL — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) March 7, 2021

وقد خلا التشكيل من لاعبي الزمالك وثنائي السودان "الهلال والمريخ".