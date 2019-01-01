بعد إصابته مع منتخب مصر الأولمبي - هل يغيب رمضان صبحي عن القمة؟

الأهلي والزمالك يلتقيان في 19 من الشهر الجاري، في قمة مبكرة بالدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خرج رمضان صبحي؛ لاعب الأهلي المصري، أمس الأحد، مصابًا خلال مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي أمام نظيره الجنوب أفريقي وديًا، على استاد القاهرة.

لاعب المارد الأحمر سجل هدف اللقاء الوحيد، من ضربة جزاء في الدقيقة 32، قبل أن يخرج في الشوط الثاني متأثرًا بإصابته.

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وأكد شوقي غريب؛ المدير الفني لأولمبي الفراعنة، أن إصابة رمضان بسيطة ولا تستدعي القلق، حيث أنها عبارة عن شد خفيف.

ولن تؤثر إصابة صاحب الـ22 عامًا على مشاركته مع الأهلي خلال لقاء القمة أمام الزمالك، المنتظر إقامته في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الشياطين الحمر يتصدرون جدول الترتيب برصيد تسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما فقد الفارس الأبيض نقطتين في السباق على اللقب، ليأتي في المركز الرابع بسبع نقاط.