ميتشو يُفسر غياب شيكابالا وبنشرقي ويُشيد بخالد بوطيب

ميتشو المدير الفني للزمالك يتحدث عن فوز الفريق على الاتحاد في أولى جولات الدوري المصري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد ميتشو المدير الفني للزمالك بأداء مهاجمه خالد بوطيب خلال مواجهة الاتحاد السكندري في أولى جولات الدوري المصري، والتي انتهت لصالح الأبيض بهدف دون رد أحرزه مصطفى محمد.

وأجرى المدرب الصربي عدة تغييرات عن التشكيل الذي واجه الأهلي وخسر أمامه كأس السوبر المصري بنتيجة 3-2، وأبرز الغائبين كان شيكابالا وأشرف بنشرقي ومحمد عبد الشافي.

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المدرب برر ذلك بقوله "الزمالك هو كل شيء بالنسبة لشيكابالا، وقد تأثر وكان مجهدًا من الناحية البدنية والذهنية عقب مباراة الأهلي التي كانت عاطفية جدًا بالنسبة له".

"الإصابة هي السبب في ابتعاد بنشرقي، فيما عبد الشافي وأوباما لم يلعبا منذ البداية بسبب الإجهاد".

وأشاد ميشتو بأداء الفريق خاصة مجموعة الوسط، مضيفًا "الفريق يضم مجموعة جيدة من اللاعبين تتنافس على اللعب، أعجبت جدًا اليوم بأداء خالد بوطيب الذي كان بمثابة القائد في الملعب. كان لدينا مشكلة تتمثل في نقص لاعبي الوسط المتاحين، أحيي اللاعبين لأدائهم القوي".

أضاف حول المباراة "أردنا الفوز بسبب مشجعنا الطفل الذي تُوفي منذ أيام، وأردنا كذلك أفضل بداية لموسم طويل. قدمنا عرضًا جيدًا وسجلنا مبكرًا لكننا لم نتمتع بالحسم ولذا لم تُعزز تقدمنا وتراجعنا للحفاظ على الفوز. التراجع في الدقائق الأخيرة طبيعي جدًا ويقوم به اللاعبون بشكل لاإرادي نظرًا لرغبتهم الحفاظ على فارق الهدف والفوز".

ويستعد الزمالك حاليًا لمواجهة جينيراسيون فوت يوم الأحد القادم في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، علمًا أنه خسر لقاء الذهاب في السنغال بنتيجة 2-1.