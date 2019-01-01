رسميًا | تقديم موعد القمة - تعديل موعد مؤجلات الدوري المصري

تقديم كافة المباريات بعدما ودع المنتخب المصري كأس أمم أفريقيا 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، مواعيد المباريات المؤجلة بالدوري الممتاز موسم 2018-2019، مقررة تعديل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك.

اتحاد الكرة كان قد قرر تأجيل الدوري لما بعد انتهاء كأس أمم أفريقيا مصر 2019، والتي تنتهي في 19 من يوليو الجاري.

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وقررت اللجنة تعديل موعد لقاء القمة ليقام في 28 من الشهر الجاري بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا في يوم 30 من الشهر نفسه، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

فيما جاءت مواعيد باقي المؤجلات كالتالي:

الجونة × الزمالك - 21 يوليو - استاد الجونة - 8 مساءً

الزمالك × الإسماعيلي - 24 يوليو - استاد بتروسبورت - 8 مساءً

المقاولون × الأهلي 24 يوليو - استاد برج العرب - 8 مساءً

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 74 نقطة بفارق ست نقاط عن منافسه على اللقب الزمالك، صاحب الـ68 نقطة، وإن كان الأحمر خاض مباراة أكثر من الأبيض.