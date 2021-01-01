"تصرف أحمق من لاعب نكرة"

انتقاد عنيف للاعب الزمالك

وجه أسطورة دفاع الأهلي وكرة القدم المصرية "وائل جمعة" انتقادات لاذعة جدًا لإمام عاشور لاعب الزمالك بعد الفيديو الذي انتشر له ويظهر خلاله يُكيل السباب والشتائم الخارجة للنادي الأهلي وجماهيره وعددًا من رموزه.

عاشور شارك مع فريق الزمالك الشاب في مواجهة شباب الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لبطولة دوري الجمهورية لمواليد 99، وقد ظهر بعد اللقاء في عدة فيديوهات داخل غرفة خلع الملابس يحتفل مع زملائه بالفوز باللقب ويهتف بألفاظ خارجة ضد الأهلي وجماهيره ورئيسه الراحل صالح سليم والسابق حسن حمدي بجانب الإعلامي أحمد شوبير.

اتحاد الكرة المصري أحال الواقعة إلى لجنة الانضباط والتي قررت إيقاف عاشور 12 مباراة وإيقاف 5 لاعبين آخرين 8 مباريات، وقد استأنف الأهلي والزمالك ضد القرار، إذ طالب الأول بتغليظ العقوبة والثاني بتخفيضها.

جمعة تحدث لبرنامج "Hitara Show" المذاع عبر "يوتيوب" ووصف ما فعله عاشور بالتصرف الأحمق، بقوله "الدنيا منقسمة حول عقوبة إمام عاشور الذي أخطأ خطأً واضحًا، وللأسف هناك من يُحاول الدفاع عنه بدلًا من محاولة تقويم سلوكه".

"لاعب نكرة في الكرة المصرية يظهر ويشتم أساتذة بتاريخ عظيم في الرياضة المصرية أبرزهم حسن حمدي، من أنت لتشتم حسن حمدي ورموز الأهلي؟ وللأسف هناك من يُدافع عن هذا التصرف الذي أقل ما يُوصف به بأنه تصرف أحمق من لاعب لم يُقدم شيئًا بعد في الكرة المصرية".

وعلق جمعة على أزمة مباريات الأهلي والزمالك مواليد 99 في بطولة الجمهورية لنفس الفئة العُمرية، واصفًا ما يحدث بأنه تخبط إداري واضح من المسؤولين، ومؤكدًا أن هذا يؤكد أن الكرة المصرية وصلت إلى الحضيض فيما يخص الإدارة.