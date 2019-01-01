نادر شوقي يكشف موقف أحمد حمدي من اللعب للزمالك

صانع الألعاب المصري مطلوب في الزمالك

قال نادي شوقي رئيس الشركة المسؤولة عن إدارة كرة القدم في نادي الجونة المصري أن أولوية صانع ألعاب الفريق "أحمد حمدي" هي الاحتراف خارج مصر، كما كشف عن آخر التطورات بشأن انتقال موكله رمضان صبحي الدائم للنادي الأهلي .

وانضم أحمد حمدي للجونة من الأهلي في عقده دائم بعدما لعب له بالإعارة خلال الموسم الماضي، وقد ارتبط مؤخرًا بمفاوضات مع الزمالك مما قيل أنه ردًا من إدارة النادي الأبيض على تعاقد منافسه الأحمر مع محمود عبد المنعم كهربا.

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نادر شوقي تحدث عن موقف اللاعب خلال تصريحات لقناة تايم سبورت، أوضح فيها أن أحمد حمدي انتقل للجونة ليلعب بانتظام ويُظهر قدراته جيدًا أملًا في الحصول على عرض من خارج مصر.

شوقي أوضح كذلك موقف اللاعب المصري حال وصله عرض من داخل مصر أو من الزمالك تحديدًا، بقوله "أولوية أحمد حمدي اللعب للأهلي، إن لم يرغب الأهلي في ضمه سيكون متاحًا للأندية الأخرى".

وعن موقف موكله رمضان صبحي الذي يلعب للأهلي هذا الموسم معارًا من هدرسفيلد تاون، قال "لا شيء جديد في هذا الملف، الموقف برمته سيُحسم في مايو القادم حين ينتهي الموسم، رمضان تألق مع المنتخب الأولمبي وهو ما ساهم في ارتفاع سعره بالطبع".