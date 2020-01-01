قرعة ربع نهائي دوري الأبطال - مواجهات نارية والأهلي والزمالك يتجنبان الصدام سويًا

تعرف على الطريق إلى نهائي دوري الأبطال

أجرى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأربعاء، قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمشاركة ثمانية فرق، بأحد فنادق العاصمة المصرية "القاهرة".

وشارك مازيمبي الكونغولي، النجم الساحلي والترجي التونسيان، صن داونز الجنوب إفريقي كأوائل المجموعات الأربع.

أما الزمالك والأهلي المصريان، الوداد والرجاء المغربيان فجاءوا كوصيف المجموعات.

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القرعة أسفرت عن مواجهة الأهلي أمام صن داونز على أن يكون لقاء الذهاب بالقاهرة، بينما الزمالك فسيكون على موعد مع الترجي التونسي، على أن يكون الإياب في تونس

أما الرجاء المغربي فسيكون في مواجهة مازيمبي الكونغولي، وأخيرًا النجم الساحلي أمام الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب أحد أيام 28 أو 29 من فبراير الجاري، والإياب في 6 أو 7 مارس المقبل.

أما في نصف النهائيف، يلاقي الفائز من مواجهة المارد الأحمر وبطل جنوب إفريقيا، الفائز من مواجهة وداد الأمة وجوهرة الساحل، بينما الفائز من الفارس الأبيض وباب سويقة أمام الفائز من النسور وبطل الكونغو.