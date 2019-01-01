مدير استاد السلام: الجميع مرحب به وليس الأهلي فقط

الأهلي حصل على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عامًا

أكد ممدوح الراغب؛ مدير استاد السلام، أن الأهلي لم يحتكر ملعب الاستاد، موضحًا أن أي نادٍ مصر مرحب به في أي وقت.

مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، أعلن مؤخرًا توقيع اتفاقية مع شركة "استادات القابضة" يحصل بموجبها على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عامًا، على أن يتم تغيير اسمه إلى استاد الأهلي.

وقال الراغب، خلال تصريحات صحفية: "استاد السلام منشأة وطنية، وهو بملعبه ومدرجاته وجميع منشآته الرياضية في خدمة كافة الأندية المصرية حال طلبهم ذلك".

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وأضاف: "اتفاقية الأهلي لا تعني احتكاره للاستاد وعدم خوض أي فريق آخر مبارياته عليه، بالعكس الجميع مرحب به في أي وقت، فهذا الملعب هو أحد أهم الملاعب في مصر التي تستضيف البطولات الكبرى والمباريات المهمة، وسيظل بيتًا للجميع".

يذكر أن الزمالك يخوض مواجهة أول أغسطس الأنجولي حاليًا على استاد الأهلي، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الفارس الأبيض كان قد خسر مباراته الأولى بالبطولة الأفريقية أمام مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأبيض حاليًا المركز الأخير في المجموعة الأولى، خلف مازيمبي صاحب الصدارة بست نقاط، ثم أول أغسطس وزيسكو الزامبي بنقطة وحيدة.