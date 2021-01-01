محدث | أزمة إمام عاشور وشباب الزمالك .. الأهلي يستأنف ويطالب بقرارات رادعة

الأزمة بدأت في دوري مواليد 99

اشتعلت أزمة بين الأهلي والزمالك عقب مواجهة فريقا الشباب بالناديين مواليد 99، والتي كانت في ختام دوري الجمهورية.

المارد الأحمر حقق الفوز بالمباراة بثنائية مقابل هدف وحيد، واحتفل بالتتويج ظنًا منه أن فارق المواجهات المباشرة يمنحه اللقب، فيما احتفل الأبيض كذلك ظنًا منه أن فارق الأهداف يمنحه اللقب، قبل خروج اتحاد الكرة بقرار وجود مباراة فاصلة لحسم اللقب.

لكن الأزمة الحقيقية كانت فيما بدر من إمام عاشور؛ لاعب الفارس الأبيض، وبعض من زملائه بالفريق، إذ تطاولوا على الأهلي ولاعبيه.

وفي السطور التالية نتابع تطورات الأزمة وآخر المستجدات..

14 أبريل 2021

الأهلي يستأنف ويطلب قرارات رادعة

أعلن الأهلي تقدمه رسميًا اليوم الأربعاء، باستئناف على قرارات لجنة الانضباط بشأن أزمة إمام عاشور وشباب الزمالك، وتجاوزهم في حق القلعة الحمراء وجمهورها ورموزها.

وقال الأهلي في بيانه:

جاء قرار إدارة النادي بتقديم الاستئناف تعبيرًا عن رفضها للعقوبات الصادرة، التي لم تتصدَّ للانفلات السلوكي وتنصف القيم الأخلاقية، ولم تكن رادعة، ولا تعكس حجم التجاوزات التي جاءت من لاعبي الزمالك بحق الأهلي وقياداته وجماهيره.

وأكدت إدارة الأهلي أن هذه الخروقات غير الأخلاقية تكررت كثيرًا من بعض اللاعبين المدانين، الذين لم يبالوا بالعقوبات والغرامات التي صدرت بحقهم في السابق، ولا حتى التلفيات التي نصت عليها لائحة العقوبات، وإن كانت إدارة النادي ترى أن التلفيات هذه المرة لا تعوضها الغرامات المالية مهما كانت، لأنها تلفيات في الأخلاق والسلوك وتقديم النموذج السيئ للشباب، الذي لن يجني المجتمع من ورائه سوى الاحتقان وتوتر العلاقات بين الجماهير.

كما أكدت إدارة النادي في الاستئناف الذي تم تقديمه اليوم على رفضها أيضًا لما جاء على الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، والمتضمن وقف تنفيذ العقوبات بعد طعن المدانين في الواقعة، لأن ذلك يخالف نص المادة «16» من لائحة الانضباط والأخلاق، التي تقضي بنفاذ العقوبة بمجرد صدورها وإعلانها، وأن لجنة الاستئناف للاتحاد المصري لكرة القدم هي الجهة الوحيدة التي تملك وقف تنفيذ العقوبة أو إلغاءها أو تعديلها طبقًا للوائح، ولا يجوز لهذه اللجنة بدء نظر الاستئناف إلا بعد مرور عشرة أيام، وهي مدة الطعن المقررة قانونًا لأطراف الشكوى.

كما أبدت إدارة النادي دهشتها من إعلان اتحاد الكرة للعقوبات بحق لاعبي الزمالك وتقديم ناديهم استئنافًا وقبول ذات الاستئناف ووقف قرار العقوبات، كل هذا في وقت واحد وفي خبر صحفي واحد.

لقد كان من المفترض أن يقوم اتحاد الكرة بإخطار الطرفين الشاكي (النادي الأهلي) والمشكو في حقه (لاعبي نادي الزمالك) بعد إعلان العقوبات ويكون لكليهما حق الاستئناف وهو بالطبع لا يوقف التنفيذ.

رسميًّا.. الأهلي يستأنف ضد عقوبات لاعبي الزمالك ويطالب بقرارات رادعة pic.twitter.com/3Fb3UdrzEG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) April 14, 2021

13 أبريل 2021

اتحاد الكرة يدعو رئيسا الأهلي والزمالك للاجتماع

دعا أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بالاتحاد المصري لكرة القدم، محمود الخطيب رئيس الأهلي وعماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك لاجتماع في اتحاد الكرة الخميس المقبل.

وجاءت دعوة مجاهد من أجل تنقية الأجواء والتأكيد على العلاقات الطيبة التي تجمع الاتحاد و الناديين الكبيرين.

الأهلي يصدر بيان برفض قرارات الانضباط .. ويطالب بتغليظ العقوبات

أصدر النادي الأهلي، بيانًا رسميًا، من أجل تغليظ العقوبات الخاصة من لجنة الانضباط في حق إمام عاشور وزملاءه بنادي الزمالك عقب لقاء الناشئين في بطولة الجمهورية مواليد 1999.

ورفض الأهلي في بيانه عقوبات لجنة الانضباط وأعلن عن استئنافه عليها وحذر من الإنفلات الأخلاقي بعد واقعة إمام عاشور.

الزمالك يهدد بتجميد النشاط الرياضي في مصر

فرضت لجنة الانضباط الإيقاف على إمام عاشور وأحمد عيد لاعبا الزمالك لمدة 12 مباراة بسبب مقطع فيديو عقب اللقاء، و8 مباريات لـ7 لاعبين من الفريق.

وأصدرت اللجنة المعينة في الزمالك بيانًا ترفض فيه العقوبات المقررة من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على لاعبي الأبيض، وإنها ستصعد الموقف حتى إذا وصلت لتجميد نشاط الكرة.

وتقدم النادي عقب قرار العقوبات، باستئناف رسمي للجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم، للتأكيد على رفضها وإنها ظالمة للاعبي الفريق.

استئناف الزمالك على العقوبة يعطّل تنفيذ العقوبة لحين خروج قرار لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم النهائي في هذه الأزمة.