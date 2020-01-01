الأهلي

موسيماني عن "قاضية" أفشة: هدف العقد، مازال يُصيبني بالقشعريرة

تامر أبو سيدو
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بيتسو موسيماني الأهلي دوري أبطال أفريقيا 2020
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المدير الفني للأهلي يتحدث عن هدف أفشة ضد الزمالك

وصف بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي هدف محمد مجدي أفشة نجم وسط الفريق ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بأنه هدف العقد، مؤكدًا أنه مازال يُصاب بالقشعريرة كلما أعاد مشاهدته.

هدف أفشة الذي أصبح يُوصف بـ "القاضية" منح الأهلي لقب  دوري أبطال أفريقيا على حساب خصمه اللدود وقد سجله في الدقيقة الـ86 حين كانت النتيجة تُشير للتعادل 1-1.

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    المدرب الجنوب أفريقي الذي يُعالج من الإصابة بفيروس كورونا حاليًا أعاد نشر تغريدة تتضمن هدف أفشة وعلق عليها قائلًا "هدف رائع جدًا، هدف العقد!".

    أضاف "احتفلت به بالركض بقوة حتى الراية الركنية، هدف صنع التاريخ. مازلت أصاب بالقشعريرة كلما شاهدت هذا الهدف، وقد سُجل في الوقت المناسب تمامًا".

    أتم "لم يكن لدينا سوى مهمة واحدة للقيام بها في هذا اليوم، ولم نكن نمتلك أي أعذار لعدم القيام بها. شكرًا أفشة والفريق بالكامل وجماهير الأهلي".

    يُشار إلى أن اللقب القاري هو التاسع لبطل الدوري المصري في تاريخه، وقد تُوج به بعد خسارته للنهائي مرتين عامي 2016 و2017.

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