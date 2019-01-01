الأهلي يُقرر علاج حمدي فتحي في ألمانيا

اللاعب تعرض لإصابة مع منتخب مصر

قرر النادي الأهلي المصري علاج لاعب وسطه حمدي فتحي في ألمانيا، بعد تعرضه لإصابة خلال تواجده في معسكر منتخب مصر استعدادًا لبدء مشوار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وأعلن المنتخب المصري يوم أمس تعرض حمدي فتحي لإصابة خلال التدريبات، وقد أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب فيما بعد معاناته من قطع في غضروف الركبة دون أن يتضرر الرباط الصليبي.

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وأكد الموقع الرسمي للنادي الأحمر نقلًا عن مدير الكرة سيد عبد الحفيظ أن حمدي فتحي سيُعالج في ألمانيا، ومن المتوقع أن تستغرق رحلة العلاج والتأهيل ما يقرب من 4 أشهر.

المنتخب المصري يستعد حاليًا بقيادة حسام البدري لمواجهة كينيا وجزر القمر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 ، إذ سيلعب ضد الأولى يوم 14 نوفمبر الجاري وضد الثانية في 18 من نفس الشهر.

الأهلي يُواصل تدريباته حاليًا في ملعب مختار التتش بمقره في الجزيرة بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون بإذن المدير الفني رينيه فايلر، وقد شهد مران اليوم تواجد وليد أزارو عقب عودته من المغرب في الموعد المتفق عليه، فيما شارك حسام عاشور في جزء من التدريب قبل أن يستكمله في صالة الألعاب الرياضية.

يُذكر أن الأهلي سيستأنف مسيرته في الدوري المصري بمواجهة الجونة في 25 نوفمبر الجاري، ومن ثم سيخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وستكون أمام النجم الساحلي في تونس يوم 29 نوفمبر.