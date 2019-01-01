تخلى عن اللون الأزرق - الأهلي يكشف عن طاقمه الاحتياطي

منذ أيام تم الكشف عن الطاقم الأساسي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

كشف النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، عن طاقمه الاحتياطي، الذي سيرتديه لاعبوه في بعض مباريات الموسم الجاري 2019-2020.

الطاقم جاء باللون الأسود بالكامل مع وجود شعاره على الجهة اليسرى من الأعلى، وتزينت الكتابة عليه باللون الذهبي.

وتخلى المارد الأحمر هذا العام عن اللون الأزرق، الذي اعتاد على الظهور به كطاقم ثاني له منذ عدة سنوات.

وكان الأهلي قد كشف منذ أيام عن طاقمه الأساسي، والذي جاء بلونه المعتاد الأحمر، من تصميم شركة "أمبرو" البريطانية. (طالع التفاصيل)

الشياطين الحمر ظهروا بالطاقم الأساسي أول مرة، منذ يومين، خلال مواجهة كانو سبورت الغيني الاستوائي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.