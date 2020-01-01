محمود طاهر يُوضح حقيقة ترشحه لرئاسة الاتحاد المصري، ويؤكد دعمه للخطيب

رئيس النادي الأهلي السابق يتحدث

أكد محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري السابق دعمه ومساندته الكاملة للمجلس الحالي وخاصة رئيسه محمود الخطيب، كما كشف عن موقفه من الترشح لمنصب رئيس اتحاد كرة القدم المصري.

طاهر تولى رئاسة النادي الأهلي عام 2014 بعد نجاحه في الانتخابات وتفوقه على إبراهيم المعلم، لكنه خسر الانتخابات التالية عام 2017 أمام محمود الخطيب.

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الرئيس السابق بدأ حديثه مع قناة أون تايم سبورت بالتأكيد على أنه لا يُفكر أبدًا بالترشح لرئاسة اتحاد كرة القدم المصري، بقوله "أنا بعيد عن المجال الرياضي منذ عامين، ولا أعلم سر إثارة هذا التساؤل حاليًا، إذ لا مجال له أبدًا".

أضاف "لا أفكر بهذا الأمر أبدًا، لم أفكر به قبل أزمة فيروس كورونا ولا أفكر به حاليًا ونحن في وسط تلك الأزمة الصعبة، ولا أتخيل أن أحدًا يُفكر في أمر مختلف عنها".

طاهر انتقل للحديث عن النادي الأهلي، قائلًا "لا أستطيع الحُكم على النادي الأهلي حاليًا وأنا خارج النادي، مجلس إدارة الأهلي يعمل جيدًا وما قد أراه قد لا يكون الواقع، لأن الرؤية من الخارج مختلفة عن العمل من داخل النادي".

"الانتقاد من الخارج سهل جدًا، لكن يجب أن يُترك كل شخص في مكانه ليعمل ويتم دعمه وحمايته وأن يتم حسابه بعد انتهاء فترته، وهذا أمر لم أتمتع به أبدًا أنا ومجلسي ولكننا بذلنا قصارى جهدنا".

"أنا مساند لمجلس إدارة الأهلي والخطيب حاليًا والحساب والتقييم سيكون بعد 4 سنوات، أي شخص يُحب الأهلي يجب أن يكون هذا موقفه، علينا جميعًا حماية الأهلي لأن وقوعه أو حدوث أي مشكلة به ليس في صالح أحد يُحب الأهلي أو حتى يكرهه لأنه أحد أعمدة الرياضة المصرية".