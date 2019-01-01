الأهلي يحسم قراره بشأن مستقبل حسين المقهوي وسلمان المؤشر

الكثير من الحديث عن مستقبل اللاعبين

حسم الأهلي مستقبل لاعبيه حسين المقهوي وسلمان المؤشر بالتأكيد على بقائهما معه حتى نهاية الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على الأقل.

وينتهي عقد المؤشر مع الأهلي في يونيو 2020 فيما يمتد عقد المقهوي حتى صيف 2022، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب كريستيان جروس أبلغ الإدارة برغبته استمرار اللاعبين وعدم التخلي عنهما في سوق الانتقالات الشتوي الذي سيفتح أبوابه في الأول من يناير المقبل.

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وقد ارتبط المؤشر بالتوقيع المجاني ومن ثم الانتقال لوجهة جديدة في سوق الانتقالات الشتوي، خاصة النصر والوحدة، إذ مازالت محاولات الأهلي تجديد عقده لا تسفر عن النهاية المرجوة من النادي.

وأثيرت أخبارًا حول إمكانية السماح للمقهوي بالاستماع للعروض المقدمة له من الأندية الأخرى أو إمكانية استخدامه من جانب الأهلي في صفقات تبادلية، لكن جروس تمسك باللاعب السعودي.

أحد المصادر قال لصحيفة الرياضية السعودية أنه لم تصدر موافقة شفوية أو رسمية على انتقال المؤشر والمقهوي لأي نادٍ آخر.

الأهلي يستعد لمواجهة الشباب في مباراة صعبة من الدوري السعودي مساء اليوم السبت في الرياض، ويحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان برصيد 23 نقطة وبفارق 3 نقاط عن النصر في الصدارة، لكنه لعب مباراة أقل.

إذ لم يلعب الأهلي مباراته أمام الهلال في الجولة الـ11 من الدوري السعودي لتواجد الأخير في قطر حيث شارك في كأس العالم للأندية .