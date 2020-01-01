أخبار الأهلي اليوم | صدمة من مطالب إدواردو ورباعي الراقي ضمن الأعلى قيمة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 14 يونيو 2020 ...

كارلوس إدواردو .. الهلال يُفاوضه، والأهلي يُصدم بمطالبه

مازال مسلسل البرازيلي كارلوس إدواردو نجم هجوم الهلال متواصلًا في الإعلام السعودي، إذ ينتهي عقد اللاعب مع ناديه في 30 يونيو الجاري ولم يُجدد حتى الآن، وقد ربطته التقارير بعدة فرق من داخل وخارج السعودية أبرزها وأكثرها جدية الأهلي. ( طالع التفاصيل )

بالتواريخ .. تعرف على مواعيد آخر 8 جولات بالدوري السعودي

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كشفت تقارير صحفية عن تواريخ الجولات الأخيرة، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما تم الاستقرار بشكل رسمي على عودة النشاط الرياضي في يونيو الجاري. (طالع التفاصيل)

الأعلى قيمة سوقية في السعودية .. سيطرة هلالية وغياب اتحادي

نستعرض اليوم أعلى اللاعبين السعوديين من حيث القيمة السوقية حسب موقع ترانسفير ماركت وجميعهم يلعبون في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. ( طالع التفاصيل )

استاد الزمالك وبديل بلهندة في الهلال .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 14 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 14 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )