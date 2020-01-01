أخبار الأهلي اليوم | قطري يخطط لخطف بلايلي وجيل الإنجاز الثالث

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 16 إبريل

تسيطر على نشرة الأهلي السعودي اليوم الخميس، بعض أخبار الميركاتو، وكذلك عن البطولة الآسيوية، بخلاف العودة بالذاكرة للوراء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الراقي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 16 إبريل 2020 ...



تقارير - الدحيل يفاوض يوسف البلايلي لخطفه من الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن دخول الجزائري يوسف البلايلي لاعب أهلي جدة دائرة اهتمامات الدحيل القطري لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ( طالع التفاصيل )

جيل الأهلي الذي أعاد إليه لقب الدوري السعودي بعد غياب 32 عامًا، أين هم الآن؟

شهد موسم 2015\2016 عودة النادي الأهلي للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 32 عامًا، ليصنع جيل الراقي تاريخًا جديدًا للنادي، فأين أصحاب هذا الإنجاز الآن؟ ( طالع التفاصيل )

مسؤول آسيوي : سيتم استكمال دوري الأبطال حتى لو اضطررنا لمنع الجماهير

أكد الماليزي ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي على ضرورة استكمال بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي للموسم الحالي. ( طالع التفاصيل )

3 أندية تصنع أزمة بين اللاعبين في الدوري السعودي

طالبت الاندية رابطة دوري المحترفين بضرورة التدخل لإيجاد حل لتطبيق القرار من جميع الأندية بالتساوي. ( طالع التفاصيل )

السومة يتأخر في استفتاء الأفضل

ينافس السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، بقوة على جائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء "جول"، رفقة ستة لاعبين عرب آخرين. ( للتصويت من هنا )