أخبار الأهلي اليوم | النصر يُغري عسيري وموقف عموري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 9 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الخميس 9 يوليو 2020 ...

هل يحاول الأهلي إعادة عموري إلى الدوري السعودي؟

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية عودة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي ، إلى الدوري السعودي من جديد، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي .

صاحب الـ28 عامًا سبق له أن قضى موسمًا وحيدًا في دوري المحترفين السعودي 2018-2019 بصفوف الهلال ، عندما انضم له في صفقة انتقال حر قادمًا من العين الإماراتي ، لكنه لم يشارك وقتها سوى في بضع مباريات، رحل بعدها مجانًا، على إثر إصابته بقطع في الرباط الصليبي. " اقرأ التفاصيل "

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تعديل موعد مباراة الأهلي والحزم بالدوري السعودي

قررت رابطة دوري المحترفين السعودية، تأخير موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم، بالجولة 23 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أن رابطة المحترفين أجلت موعد انطلاق مباراة الأهلي والحزم لمدة ربع ساعة، بدلًا من موعدها السابق عند التاسعة مساء 4 أغسطس المقبل.

جاء ذلك بعد طلب من القنوات الرياضية السعودية، الناقل الرسمي لمسابقة الدوري.

النصر يُغري عبد الفتاح عسيري ويتفوق على عرض الأهلي

أكد الإعلامي سلطان الزايدي على أن عبد الفتاح عسيري لاعب الأهلي، لم يحسم مسألة تجديده حتى الآن، مشيرًا إلى أن نادي النصر قدم له عرضًا مغريًا للغاية.

الزايدي نشر عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة، أكد فيها على أن الأهلي عرض 5 ملايين على عسيري من أجل التجديد، ولكن النصر عرض 6 ملايين بالإضافة لفيلا وسيارة، ومميزات أخرى في العقد.

الإعلامي السعودي شدد على أن عسيري اقترب من التوقيع للنصر، واللوم يقع على الأهلي، بسبب العرض الضعيف مقارنة بما قدمه العالمي.

فلادان يقسم لاعبي الأهلي إلى 3 مجموعات

قسم الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، لاعبي فريقه إلى 3 مجموعات، في 3 أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، بالتدريبات التي أقيمت على الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وشهدت التدريبات منافسة اللاعبين على مهارات التمرير والاستلام والتسلم والسرعة وبناء اللعب والتمرير السريع، ثم أخضع اللاعبين إلى عدد التمارين التكتيكية من خلال الاستلام تحت الضغط والتمرير من لمسة واحدة.