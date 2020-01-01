أخبار الأهلي اليوم | عسيري يصدم الإدارة بتفاصيل العرض المقدم له، وهوساوي يعود للتدريبات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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فلادان يُطبق نظام الفترتين في تدريب الأهلي

طبق الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي يوم أمس نظام التدرب على فترتين لأول مرة منذ استئناف التدريبات الجماعية للفريق عقب توقفها منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.

وركز المدرب في المران الصباحي على التدريبات البدنية في صالة الألعاب الرياضية الملحقة بملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل في مقر النادي، فيما تضمن المران المسائي الذي أقيم على الملعب الرديف في مدينة الملعب عبد الرياضية في جدة عددًا من التدريبات الفنية والتكتيكية.

معتز هوساوي يتلقى الضوء الأخضر للانخراط في تدريبات الأهلي

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي للنادي الأهلي منح المدافع معتز هوساوي الضوء الأخضر للانخراط في تدريبات فريقه الجماعية عقب انتهاء برنامجه التأهيلي الخاص.

وكان اللاعب السعودي قد خضع إلى جلسات بدنية لإعداده للعودة إلى التدريبات والمشاركة تدريجيًا في المباريات قبل استئناف الدوري السعودي.

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ناقد: عسيري أبلغ الأهلي بتفاصيل العرض المقدم له

قال عبد الله المالكي الناقد الرياضي لبرنامج الحصاد الرياضي أن عبد الفتاح عسيري أبلغ المفوض من إدارة الأهلي للتفاوض معه حول تجديد عقده بتلقيه عرضًا من أحد الأندية السعودية بالتوقيع له مقابل حصوله على 8 ملايين ريال سعودي سنويًا بجانب فيلا وسيارة.

وأضاف المالكي أن اللاعب أكد لإدارة الأهلي أنه لن يُجدد عقده مع الفريق إلا بعرض يتجاوز في تفاصيله المالية المقدم له، مشيرًا إلى توقف عرض النادي الجداوي عند 5 ملايين ريال سعودي سنويًا وأن الإدارة تُجهز ملفًا كاملًا بتجاوزات أحد الأندية ومفاوضاتها مع عسيري قبل دخوله الفترة الحرة تمهيدًا لتقديمه للاتحاد السعودي لكرة القدم.

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