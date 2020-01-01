أخبار الأهلي اليوم | بلايلي يتراجع عن الرحيل واجتماع الرابطة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 إبريل

تصدرت تصريحات عمر السومة أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت، دون تجاهل الحديث عن أوضاع اللاعبين وتدريباتهم المنزلية.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 13 إبريل 2020 ...

بلايلي يتراجع عن الرحيل

أعلن الجزائري يوسف بلايلي؛ محترف الراقي، في تصريحات صحفية، انتهاء أزمته مع النادي الجداوي المتعلقة بمستحقاته المالية المتأخرة، حيث توصل لاتفاق مع إدارة النادي بالاستمرار مع الفريق حتى نهاية عقده والحصول على رواتبه المتأخرة.

موقف الموسم وحد أدنى للرواتب .. نتائج اجتماع رابطة الدوري السعودي

عقد مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الإثنين، اجتماعًا عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد. ( طالع التفاصيل )

السومة وأفضل صفقات الأهلي السعودي في الألفية الجديدة

أبرمت إدارة الأهلي السعودي العديد من الصفقات الناجحة خلال الألفية الجديدة، وقد قادها ذلك لتحقيق عدد من الإنجازات المهمة خاصة على الصعيد المحلي، وفي التقرير التالي نطلعكم على أفضل صفقات الراقي في الألفية الجديدة. ( طالع التقرير )

هل يتحرك النصر؟ سلمان المؤشر على أعتاب الرحيل مجانًا من الأهلي

اقترب سلمان المؤشر، من توديع النادي الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث ينتهي عقده، في ظل دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر. ( طالع التفاصيل )