أخبار الأهلي اليوم | خطوات تفصل السومة عن حمد الله ومحترف وحيد باقٍ

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 إبريل

تصدر وضع الأهلي السعودي بعد تخفيض رواتب لاعبيه، أخبار الراقي اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الراقي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 15 إبريل 2020 ...

السومة يتأخر في استفتاء الأفضل

ينافس السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، بقوة على جائزة أفضل لاعب عربي في استفتاء "جول"، رفقة ستة لاعبين عرب آخرين. ( للتصويت من هنا )

أزمة كورونا تُجبر الأندية السعودية على قرارات جديدة

يبدو أن أزمة فيروس كورونا ستُجبر الأندية السعودية على العديد من القرارات الجديدة خلال الفترة الحالية، والتي بدأت بقرار تخفيض رواتب اللاعبين، لكن هناك قرارات أخرى بعد. ( طالع التفاصيل )

4 أندية توفر 28 مليون ريال سعودي بعد قرار تخفيض رواتب اللاعبين

كشفت تقارير محلية عن إجمالي المبالغ التي وفرتها أندية النصر والأهلي والاتحاد والهلال عقب قرار تخفيض الرواتب 50 في المئة. ( طالع التفاصيل )

محترف وحيد يُبلغ إدارة الأهلي بالبقاء في جدة

أبلغ جميع اللاعبين المحترفين الأجانب في قائمة فريق الأهلي لكرة القدم إدارة النادي رغبتهم في الرحيل عن جدة والعودة إلى بلادهم، باستثناء لاعب وحيد. ( طالع التفاصيل )