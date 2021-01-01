الأهلي يستعيد ساريتش ويُواصل البحث عن مدرب

أخبار جيدة أخيرًا في الأهلي

يعيش الأهلي حالة من الترقب على الصعيدين الإداري والفني، إذ تنتظر الجماهير ما ستؤول إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية التي ستُعقد في بداية أبريل القادم لمناقشة أوضاع النادي المالية والإدارية والأهم مستقبل مجلس إدارته ورئيسه عبد الإله مؤمنة، وتنتظر أيضًا الإعلان عن المدرب الجديد للفريق بعد إقالة فلادان ميلويفيتش وفشل التعاقد مع يوسف عنبر.

الإدارة الأهلاوية كانت قد أعلنت رحيل ميلويفيتش بفسخ العقد بالتراضي عقب تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أعلن الأهلي في نفس التغريدة تولي يوسف عنبر مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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اتحاد كرة القدم السعودي صدم الأهلي بمنع عنبر من تدريبه تنفيذًا لقرار منع عمل المدرب مع ناديين في نفس الموسم، وقد سبق لعنبر أن تولى تدريب البكيرية بداية الموسم الحالي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الإدارة كلفت الفرنسي فيصل قورمي مساعد مدرب الناشئين بقيادة تدريبات الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد، وقد أفادت مصادر أخرى أن نايف القاضي المدير التنفيذي للفريق اجتمع مع اللاعبين وأبلغهم بذلك وطلب منهم التركيز وعدم الاهتمام بالأخبار المثارة في الإعلام.

وأوضحت الرياضية أن الأهلي يسعى لحسم ملف مدربه الجديد خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة في ظل منع عنبر من تدريبه وصعوبة استمرار قورمي حتى نهاية الموسم لعدم حصوله على شهادة البرو المطلوبة لتدريب فرق الدوري السعودي للمحترفين.

من جانب آخر، حملت الساعات الأخيرة خبرًا إيجابيًا للأهلي وسط كل تلك الحالة الضبابية، وهي تخطي لاعب وسطه إلفيس ساريتش للاختبارات الطبية اللازمة وجاهزيته للعودة للتدريبات الجماعية.

ساريتش غائب منذ بداية الموسم لإصابته بقطع في الرباط الصليبي الموسم الماضي، وقد دخل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي الذي يخضع له تحت إشراف المصري إبراهيم إسماعيلي اختصاصي العلاج والتأهيل البدني في النادي.

وأوضحت الرياضية أن تواجد ساريتش خلال مواجهة الرائد في الجولة القادمة من الدوري السعودي سيُحسم بناءً على مستواه خلال التدريبات القادمة، وإن كان مرجحًا غيابه أو تواجده على مقاعد البدلاء.