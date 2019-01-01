الأهلي: لن ننسحب من الدوري وأين الزمالك طوال هذه الفترة؟

متحدث الأهلي يكشف: هناك عشرة أندية طالبتنا بالانضمام لها لإلغاء الدوري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد شريف فؤاد؛ المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي المصري، أن ناديه لن ينسحب من مسابقة الدوري المصري الممتاز، كاشفًا عن مطالب بعض الأندية له بالانضمام لها لإلغاء الموسم الجاري.

مجلس القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، كان قد أعلن أمس السبت، تصعيد أزمة الدوري إلى مركز التحكيم والاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية، لحفظ حقوقه أمام اتحاد الكرة. (طالع التفاصيل)

وقال فؤاد، خلال تصريحاته لبرنامج "الحكاية": "الأهلي ليس في خصومة مع أحد ولا يسعى لإثارة أو مكسب خاص، بل يسعى لصالح عام يتعلق بمستقبل كرة القدم في مصر وصالح عام حتى لا يتضرر الموسم المقبل من الدوري، الأهلي في غاية الاستياء من اتحاد الكرة بسبب التسويف وعدم الرد على خطاباته الرسمية، بجانب الإخلال بمبدئين مهمين في الرياضة المصرية؛ الأول عدم تكافؤ الفرص بين كافة الأندية والثاني قواعد اللعب النظيف".

وأضاف: "الأهلي كان له رؤية أقرها في اجتماع طارئ يوم 25 مايو وأرسلها لاتحاد الكرة في خطاب رسمي اليوم التالي، تتعلق بطلباته بشأن الحرص على مبدأ تكافؤ الفرص وأن يُلعب الأسبوع الأخير في يوم واحد، بالإضافة إلى أن المؤجلات لكل الأندية تُلعب قبل مباريات الأهلي المتبقية، لكن لم يتم فقط سوى تأجيل مواجهة الأهلي أمام المقاولون ولم يلعب الزمالك بعد كامل مؤجلاته وبعض الأندية لعبت الأسبوع الأخير، وهذا أخل بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما دفع نادي الداخلية وتسعة أندية أخرى لإمضاء مذكرة طلب إلغاء الهبوط أو إلغاء الدوري وأرسلوا هذه المذكرة إلى الأهلي مطالبين بانضمامه له".

المتحدث باسم القلعة الحمراء تابع: "الأهلي مؤسسة وطنية ويدرك أنه إحدى مؤسسات الدولة المصرية لذلك حريص على حقوق جماهيره مع عدم الإضرار بأي مؤسسة أخرى، وبناءً عليه عدم الرد على الخطاب الذي أرسلناه إلى اتحاد الكرة في يوم 26 مايو دفع مجلس الإدارة بعد مرور عشرة أيام لعقد جلسة أمس السبت، لدراسة الأمر من جميع الجوانب مع القانونيين ومسؤولي ملف كرة القدم، وتقرر اللجوء للجنة الانضباط والتظلمات باتحاد الكرة والتصعيد".

واستطرد: "اتحاد الكرة ألزم نفسه في خطاب رسمي إلى الاتحاد الدولي بإنهاء الموسم المحلي في 30 يونيو وسيفتح باب القيد في الأول من يوليو، أي أنه وقتها كان أمامه شهر كامل، وهاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة، كان حريص على حل هذه المشكلة، واجتمع مع محمود الخطيب في جلسة بالصدفة وطرح عليه فكرة استكمال الدوري دون الدوليين، ووقتها أخبره الخطيب أن يتخذ القرار الذي به مصلحة عامة، أي أن الأهلي ليس لديه مشكلة باستكمال الدوري دون الدوليين، ورغم أن اتحاد الكرة أعلن أنه سيستطلع رأي الأندية في هذا الأمر، فهو لم يخاطب أي نادٍ.

"هناك أمور تدار بشكل غريب داخل اتحاد الكرة، مع العلم أن الجبلاية قررت من قبل لعب كأس مصر دون الدوليين والأهلي وقتها واجه الترسانة دون الدوليين وكدنا أن نودع البطولة، لكننا فزنا 3-2 في الوقت بدل الضائع".

بسؤاله عن الموقف حال الإصرار من جانب اتحاد الكرة على استكمال الدوري بعد كأس الأمم، علق: "لكل حادثة حديث، الأهلي لديه سيناريوهات لكل مثل هذه الأمور، لكننا في غاية الاندهاش والاستغراب، لماذا لم يلعب نادي الزمالك الشقيق مبارياته الأربعة المتبقية خلال أيام 29 مايو و2 و4 و7 يونيو كما كان مخطط له؟، لماذا لم ينته الموسم قبل كأس الأمم؟، لماذا تنهي تونس والمغرب بطولتها المحلية قبل الكان رغم أن لديها فرق وصلت لنهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية؟، أين المشكلة؟، لماذا الإصرار على التسويف؟، لدينا مشكلة في القيد الأفريقي بشهر يوليو ولن نتمكن وقتها من استبدال اللاعبين المحليين، لدينا مشكلة في تحديد الفرق التي ستشارك بدوري الأبطال والكونفدرالية".

واختتم: "الأهلي لن ينسحب من الدوري، ليس هناك حديث عن هذا، لأنه لديه خطوات سيتخذها، والبيان الذي أصدرناه من قبل لم يتحدث عن انسحاب كما تحدثت بعض المواقع، الأهلي يختار قراراته ولديه خطوات قانونية كثيرة لحفظ حقوقه".

يذكر أن مجلس القلعة الحمراء كان قد أصدر بيانًا رسميًا من قبل أعلن خلاله عزمه الانسحاب من الدوري، حال استكمال المسابقة عقب كأس أمم أفريقيا مصر 2019. (طالع التفاصيل)

وجاء رد اتحاد الكرة برفض إنهاء المسابقة قبل البطولة القارية، في ظل ضيق الوقت لإقامة معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للبطولة (طالع التفاصيل)، وهو ما دفع مجلس الأهلي لعقد اجتماع طارئ منذ أسبوع وممتد حتى يومنا هذا.