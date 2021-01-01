السولية: حققنا الحلم .. الشناوي: الحديث عن بايرن ميونخ مرفوض

تصريحات نجوم الأهلي قبل انطلاق مونديال الأندية

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي وزميله لاعب الوسط عمرو السولية أن تركيز اللاعبين جميعًا الآن على مواجهة الدحيل القطري في افتتاح كأس العالم للأندية، ورفضا تمامًا الحديث عن الخطوة التالية ومواجهة بايرن ميونخ الألماني.

الأهلي يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض غمار مونديال الأندية، ومن المقرر أن يُواجه بطل الدوري القطري يوم الرابع من فبراير القادم والفائز منهما سيلعب في نصف النهائي أمام بطل دوري أبطال أوروبا.

الشناوي تحدث مع الموقع الرسمي للأهلي مبديًا سعادته البالغة بالدعم الكبير من جماهير النادي الموجودة في الدوحة، مشيرًا إلى رغبتهم تحقيق نتائج إيجابية لإسعاد جماهير القلعة الحمراء دومًا.

مضيفًا حول مشوار الفريق "تركيزنا منصب بالكامل في الوقت الحالي على مباراة الدحيل القطري الافتتاحية، ولا حديث ‏يعلو فوق هذه المباراة. أي حديث عن مباراة بايرن ميونخ مرفوض تماما، خاصة أننا نتعامل مع الأمور ‏خطوة خطوة، ومن أجل الوصول إلى مباراة بايرن ميونخ، علينا أن نتخطى فريق الدحيل ‏القطري أولًا، وجميع اللاعبين يدركون هذا الأمر بشكل جيد جدا".

أضاف "نحترم فريق الدحيل، ولدينا رغبة قوية في صناعة تاريخ مشرف لهذا الجيل من ‏اللاعبين في منافسات كأس العالم للأندية. سعداء للغاية بالدعم الكبير من جماهير الأهلي؛ سواء عند استقبالنا في مطار ‏الدوحة، أو بمجرد الوصول إلى فندق الإقامة، و نحن كلاعبين نتعاهد دائما على تحقيق الانتصارات ‏والبطولات؛ من أجل إسعاد هذه الجماهير الوفية التي تبقى دائما خير داعم لنا على كافة ‏المستويات".

من جانبه، وصف السولية تواجد الأهلي في مونديال الأندية بأنه حلم كان الجميع يتطلع له وقد تحقق الآن، مشيرًا إلى رغبة الجيل الحالي في النادي لكتابة تاريخ مشرف في البطولة ومؤكدًا أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى أمام الدحيل.

مضيفًا حسبما نقل الموقع الرسمي للأهلي " التواجد في كأس العالم للأندية كان حلم نتطلع للوصول إليه، وقد تحقق بعد ‏التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وهدفنا الآن إضافة إنجاز جديد للنادي الأهلي، ونتطلع لكتابة تاريخ جديد لنا كلاعبين خلال المشاركة السادسة للنادي في هذه البطولة العالمية".

"تركيزنا الآن على مباراة الدحيل القطري فقط، ولا نتحدث عن أي شيء آخر؛ من أجل ‏تحقيق هدفنا الرئيسي؛ وهو تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة وتخطي المواجهة الأولى في كأس العالم للأندية بنجاح. ليس من الطبيعي الحديث عن الخطوة الثانية قبل تخطي نظيرتها الأولى، ومن ثم أي ‏حديث عن لقاء بايرن ميونخ أمر غير مقبول بالنسبة لنا، ونمتلك من الخبرات ما يكفي للتعامل ‏مع مثل هذه الأمور".

تابع نجم الوسط "درسنا فريق الدحيل القطري بشكل جيد، ورصدنا نقاط القوة والضعف في صفوفه، ‏ولدينا رغبة قوية في الفوز؛ من أجل الوصول إلى أبعد نقطة في مونديال الأندية".