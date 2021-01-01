حسم موقف أجايي وسليمان .. فيفا يُعلن قائمة الأهلي الرسمية في مونديال الأندية

الأهلي سيواجه الدحيل يوم الخميس القادم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" القوائم النهائية للفرق المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر انطلاقها مساء الخميس القادم في العاصمة القطرية الدوحة، وبينها الأهلي المصري.

بطل دوري أبطال أفريقيا يتواجد حاليًا في العاصمة القطرية الدوحة استعدادًا لخوض غمار مونديال الأندية، ومن المقرر أن يُواجه بطل الدوري القطري يوم الرابع من فبراير القادم والفائز منهما سيلعب في نصف النهائي أمام بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا.

فيفا أعلن قائمة الـ23 لاعبًا النهائية الخاصة بالأهلي ليحسم الجدل حول موقف الثنائي جونيور أجايي ووليد سليمان، حيث تعافى الأول حديثًا من الإصابة فيما يتواجد الثاني في الدوحة مع الفريق رغم تعرضه لإصابة عضلية ستبعده لأسبوعين قادمين.

وتواجد المهاجم النيجيري ضمن القائمة الحمراء فيما خرج منها وليد سليمان ومعه محمود وحيد وحمزة علاء ويتواجد الثلاثة مع بعثة الأهلي في الدوحة حاليًا، فيما لم يُسافر رامي ربيعة بعد علمه باستبعاده من جانب المدير الفني بيتسو موسيماني.