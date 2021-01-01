كهربا: بايرن ميونخ مثل الأهلي وجئنا لحصد لقب المونديال

لاعب الأهلي: كنت أهرب من المدرسة لمشاهدة الأحمر في المونديال

لا يتوقف طموح محمود عبد المنعم "كهربا"؛ لاعب الأهلي المصري، عند حد المشاركة المشرفة في كأس العالم للأندية قطر 2020، إنما يحلم بالعودة إلى القاهرة حاملًا لقب المونديال، كأول نادٍ عربي يحقق هذا الإنجاز.

المارد الأحمر يختتم استعداداته اليوم الأربعاء، لمواجهة الدحيل القطري، بالغد، في المباراة الافتتاحية، على أن يلتقي الفائز في نصف النهائي ببايرن ميونخ الألماني.

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الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أجرى حوارًا مع كهربا، بدأه بالحديث عن سبب تسميته بهذا الاسم: " أطلق علي لأول مرة لقب كهربا عندما كنت في فريق الفئات الصغرى للأهلي، حيث لقبني به المدرب بدر رجب لأنه كان يرى دائمًا حماسي الزائد ولم أكن أحب الهزيمة، كان يعتقد أنني كنت كهربائيًا لأنني أحب أن أفعل كل شيء على أرض الملعب في نفس الوقت. لقبت بهذا الاسم منذ أن كان عمري 9 سنوات وما زال معي حتى اليوم".

وبسؤاله عن مواجهة الدحيل واحتمالية ملاقاة البافاري، علق: " الدحيل فريق محترم وهم أقوياء سواء في الدوري القطري أو في دوري أبطال آسيا، نركز كثيرًا خلال هذه الفترة وشاهدنا مباريات الدحيل من أجل معرفة أفضل لاعبيهم في الفريق، نتحدث معًا عن خصومنا، أتمنى أن نلعب بطريقة جيدة تليق بتاريخ الأهلي وأن نستطيع الفوز عليهم".

وأضاف: " أحب مشاهدة بايرن ميونخ لأنه فريق قوي ولديه لاعبين جيدين، هو فريق كامل يلعب بشكل جماعي، أشعر عندما أشاهدهم أنهم مثل الأهلي لأننا نلعب بطريقة مماثلة، أحب مشاهدتهم لأتعلم الكثير منهم، لا يوجد لاعب معين أود مواجهته لأنني أريد أن ألعب ضد كل لاعبي بايرن ميونيخ، في كرة القدم لا توجد فرق صغيرة أو كبيرة ونأمل أن نقدم أداءً جيدًا".

لاعب الشياطين الحمر أكمل: " لكل لاعب طموحاته الخاصة ولكن الأهم هو اللعب بشكل جيد ومساعدة الفريق. طموحي هو بلوغ النهائي والفوز بكأس العالم للأندية مع فريقي، نقول لمشجعينا أن هدفنا هو الفوز بكأس العالم للأندية وليس خوض مباراة أو مباراتين والعودة إلى الوطن، منذ أن كنت طفلاً، كنت أحب الأهلي وشاهدتهم عندما لعبوا في كأس العالم للأندية من قبل. كنت أهرب من المدرسة وأشاهد مبارياتهم في المقهى، كان شعورًا رائعًا أن نشاهد الأهلي يلعب بينما كنا نشرب الشاي بالحليب. لطالما حلمت باللعب في كأس العالم للأندية وسيتحقق هذا الحلم".

واختتم: " جماهير الأهلي تعني لي الكثير، لأنني واحد منهم وكنت من بينهم من قبل، الأهلي شيء مميز بالنسبة لي واعتبره مثل والدي أو أمي، آمل أن نتمكن من تحقيق طموحاتهم وآمل أن أواصل اللعب مع هذا الفريق في المستقبل وأن نسعد الجماهير".

يذكر أن الأهلي يشارك في المونديال بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا 2020، بعدما تغلب على الزمالك بثنائية مقابل هدف وحيد، فيما عُرف بنهائي القرن.