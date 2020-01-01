ميدو ردًا على الانتقادات والشتائم: الخطيب أسطورة، كفاكم تعصبًا

نجم الزمالك تعرض لحملة من الشتائم بعد صورته مع رئيس الأهلي

رد أحمد حسام ميدو على الانتقادات والشتائم التي تعرض لها بعد نشره صورة تجمعه مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وسلفه حسن حمدي أمس، مطالبًا الجماهير المتعصبة بالتخلص من ذلك التعصب والعودة للتشجيع المثالي.

نجم الزمالك تواجد أمس في رحلة صيد بالجونة بجانب عدد من الأشخاص أبرزهم الخطيب وحمدي وفرج عامر رئيس نادي سموحة، وقد نشر صورة له مع "بيبو" عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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الجمهور الأبيض لم يُعجب بتلك الصورة وعبر عن غضبه الشديد تجاه اللاعب حتى أن البعض طالبه بعدم الحديث عن كونه مشجعًا للزمالك مجددًا، وقد ناله الكثير من السباب والشتائم.

ميدو رد صباح اليوم على كل ذلك بتوجيه انتقادات قاسية للتعصب والمتعصبين وشباب السوشيال ميديا، مؤكدًا عدم وجود عداء أو حرب بين رجال الأهلي والزمالك.

إذ كتب "صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك".

صباح الخير..بتشتم من امبارح انا وعيلتي علشان اتصورت مع كابتن محمود الخطيب..الله يخرب بيت اللي باعلكوا التعصب وباعلكوا فكرة العداء وان احنا بيننا حرب الله يخرب بيت اللي بدع اللجان الالكترونيه والتريندات..الله يخرب بيت العيال بتوع السوشيال ميديا اللي بيوزعوا صكوك حب الزمالك pic.twitter.com/QIrdOvmDia — Mido (@midoahm) December 12, 2020

كما قال في مقطع فيديو نشره في نفس التويتة "أنا مشجع للزمالك وسأظل هكذا حتى أموت، وقد اختلفت أحيانًا مع طريقة إدارة "كابتن" محمود الخطيب وحسن حمدي للأهلي وأرى أن الزمالك ظلم في بعض الفترات، لكن هذا لا يعني ألا أجتمع بهم أو أصافحهم، الخطيب أسطورة في كرة القدم المصرية وأي لاعب من الأهلي لو شاهد أحد لاعبي الزمالك الكبار مثل حسن شحاتة أو فاروق جعفر سيُصافحه بالتأكيد".