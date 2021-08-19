فيديو | ريمونتادا الصفقات الجديدة تخطف للأهلي نقطة ثمينة أمام الحزم

ست دقائق منحت الراقي نقطة التعادل

انتهت مواجهة الأهلي والحزم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة شهدت ريمونتادا للراقي في ست دقائق فقط.

الراقي كان قريبًا من هز الشباك بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر المباراة، من خلال مقصية رائعة بأقدام السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، لكنها علت العارضة.

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وبعدها بدقائق قليلة، خرج السومة متأثرًا بإصابته في كرة مشتركة، ليتم الدفع باللاعب الشاب عبد الرحمن غريب بدلًا منه في الدقيقة 11.

وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الأول، تسجيل الحزم هدفه الأول في المباراة، بعدما أرسل أولا جون عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، استقبلها كارلوس ستراندبيرج برأسية في المرمى.

وقبل نهاية الشوط بست دقائق، أضاف أولا جون الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من خلال تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.

⚽️ د39’ أولا جون يضيف الهدف الثاني لفريقه الحزم. #الحزم_الأهلي

🎥 شاهد الهدف 👇 pic.twitter.com/gNdAQPD1Pn — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 19, 2021

الراقي عاد للمباراة في الدقيقة 78، بعدما جاء الفرج من ضربة جزاء، نجح المقدوني أليوسكي في إحراز هدف فريقه الأول بعدما سددها على يسار الحارس.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، أدرك البرازيلي باولينيو التعادل للأهلي، بعدما أرسل عبد الرحمن غريب عرضية من ضربة ركنية، هيأها لاعب الراقي برأسية إلى البرازيلي على القائم البعيد، ليضعها بقدمه بسهولة في الشباك.

⚽️🎥 د83’ شاهد الهدف الثاني للأهلي عن طريق "باولينيو".#الحزم_الأهلي pic.twitter.com/PGvr3jaSrA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) August 19, 2021

التعادل رفع رصيد الراقي إلى نقطتين في المركز التاسع، فيما يأتي الحزم في المركز الثامن بنفس الرصيد.